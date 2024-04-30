США можуть заборонити імпорт збагаченого урану з Росії, – Bloomberg

Адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість заборони імпорту збагаченого урану з Росії.

За даними джерел агентства Bloomberg, чиновники з Ради національної безпеки Білого дому, Міністерства енергетики та інших відомств адміністрації Байдена ведуть переговори про обмеження імпорту російського урану, але поки що жодних рішень з цього питання не ухвалено, передає Укрінформ.

Джерела додають, що в адміністрації Байдена все ще вважають за краще, щоб цим питанням займався Конгрес, адже скасувати закон важче, ніж скасувати укази, видані президентом США.

Зазначається, що торік Палата представників США вже ухвалила законопроєкт такого роду, проте він поки що не був схвалений Сенатом.

Згідно з даними американського Міненерго, Росія доставила США майже чверть свого збагаченого урану, який використовується для палива понад 90 комерційних реакторів США, що робить її іноземним постачальником номер один.

Ці продажі приносять Росії приблизно $1 млрд на рік, і Білий дім заявив, що залежність від російського урану "створює ризики для економіки США".

На початку квітня повідомлялося, що в німецькому морському порту Ростока затримали судно "Атлантік Навігатор ІІ", на борту якого знайшли збагачений уран. Паливо призначалося для американських АЕС.