Понад 240 тисяч за корабель: Міноборони назвало суми виплат військовим за знищення російської техніки

За знищення ворожої техніки на полі бою українські захисники можуть отримати грошову винагороду. Так, за знищення танку передбачена виплата у 48 720 грн, найбільша сума передбачена за ліквідацію корабля першого рангу – понад 243 тисяч грн.

Про це повідомив речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін в ефірі загальнонаціонального телемарафону, передає Укрінформ.

"Зараз є чіткі цифри, які, я думаю, можуть надихати людей, які воюють на лінії бойового зіткнення, ризикуючи життям", – заявив Лазуткін.

Зокрема, за його словами, за ворожий військовий автомобіль можна отримати 12 180 грн, за російський танк – 48 720 грн. Найбільша виплата передбачена за знищення корабля першого рангу – понад 243 тис. грн.

Крім цього, понад 40 тис. грн можна отримати за знищення броньованих машин, за ліквідацію літака чи гелікоптера – понад 100 тис. грн.

Загальні бойові втрати російської армії в Україні з 24 лютого 2022 року по 30 квітня 2024 року становлять близько 468,72 тис. осіб, зокрема ще 1250 осіб – за минулу добу. Також Сили оборони знищили 7307 (+22) російських танків, бойових броньованих машин – 14046 (+39), артилерійських систем – 12011 (+26), РСЗВ – 1053 (+2), засобів ППО ‒ 779 (+1), літаків – 348 (+0), гелікоптерів – 325 (+0), БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9531 (+3), крилатих ракет – 2126 (+2), кораблів / катерів – 26 (+0), підводних човнів – 1 (+0), автомобільної техніки та автоцистерн – 16142 (+33), спеціальної техніки – 1977 (+3).