Країни "Великої сімки" домовилися закрити вугільні електростанції до 2035 року

Міністри енергетики країн "Великої сімки" (G7) досягли угоди про закриття своїх вугільних електростанцій у першій половині 2030-х років. Це є значним кроком на шляху до відмови від викопного палива.

Міністри 30 квітня мають оприлюднити комюніке, де детально викладуть зобов’язання G7 щодо декарбонізації їхніх економік, пише Reuters.

Пічетто сказав, що міністри також розглядали можливі обмеження російського імпорту скрапленого природного газу до Європи, які Європейська Комісія має запропонувати найближчим часом.

"Це питання стоїть на технічному і політичному порядку денному (G7). Ми працюємо над цим, я не можу сказати більше. Якщо буде остаточне рішення, я про це повідомлю", – сказав міністр енергетики Італії Джільберто Пікетто-Фратін.

Угода щодо вугілля знаменує собою значний крок у напрямку, визначеному минулорічним кліматичним самітом Організації Об’єднаних Націй COP28 щодо поступової відмови від викопного палива, серед якого вугілля є найбільш забруднювачем.

Минулого року Італія виробила 4,7% загальної електроенергії через кілька вугільних електростанцій. Наразі Рим планує вимкнути свої заводи до 2025 року, за винятком острова Сардинія, де крайній термін – 2028 рік.

У Німеччині та Японії вугілля відіграє більшу роль, частка електроенергії, виробленої з цього палива, перевищує 25% від загального обсягу минулого року.

Минулого року під головуванням Японії G7 пообіцяла визначити пріоритетність конкретних кроків щодо поступового припинення виробництва електроенергії з вугілля, але не вказала конкретний термін.

Ядерна енергетика та біопаливо будуть згадані в заключному комюніке серед варіантів, які країни G7 можуть вибрати для декарбонізації виробництва електроенергії та транспорту.