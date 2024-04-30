Росія змінює назви танкерів, які потрапили під санкції США

Російська державна нафтоналивна компанія "Совкомфлот" перейменувала деякі свої кораблі після санкцій США.

Про це пише Bloomberg, передає Укрінформ.

За даними агентства, наразі принаймні чотири танкери змінили свої назви, а також прапор Росії – на прапор на Габону: Kemerovo замість NS Columbus, Belgorod замість NS Bravo, Kaliningrad замість NS Captain та Krasnoyarsk замість NS Creation.

Зазначається, що нафтові танкери часто змінюють назви після запровадження санкцій, щоб дистанціюватися від списків у базах даних санкцій, хоча їх все ще можна ідентифікувати за унікальними та незмінними номерами, зареєстрованими в Міжнародній морській організації.

Росія значною мірою покладається на гігантський танкерний флот "Совкомфлоту", щоб транспортувати свою нафту.

За даними підрозділу найбільшого в світі суднового брокера Clarkson Research Services Ltd., російська компанія залишається найбільшим у світі власником танкерів класу Aframax, кожен з яких здатний перевозити близько 700 тис. барелів нафти.

"Совкомфлот" потрапила під санкції США в лютому 2024 року. Чотирнадцять її танкерів також були додані до списку американського Міністерства фінансів, в результаті чого загальна кількість зазначених у санкційному списку суден досягла 21.