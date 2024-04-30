У "Дії" з’являться електронні посвідчення для ветеранів

Міністерство у справах ветеранів анонсувало запуск Е-посвідчення для ветеранів у "Дії" через два місяці.

Про це йдеться в повідомленні Мінветеранів.

"Запущено розробку Е-посвідчення в "Дії", яке підтверджуватиме статус ветерана/ветеранки, особи з інвалідністю внаслідок війни та члена сім'ї загиблого захисника і захисниці. Система вже тестується та буде реалізована за два місяці", – сказано в повідомленні.

Крім того, в Мінветеранів розповіли про запуск розробки Е-інструментів для отримання статусів та Е-виписки з Єдиного державного реєстру ветеранів війни, які мають запустити через шість місяців.

"Впроваджуємо Е-сервіси. Впроваджується Е-карта послуг та можливостей в розрізі територіальних громад. Пілот запущено в Івано-Франківській та Тернопільській областях. У травні буде отримано результати пілотного проєкту", – також зазначили в Мінветеранів.

За два місяці е-система працюватиме по всіх регіонах України.

Окрім того, запущена розробка Е-карти вакансій для ветеранів та ветеранок, яка запрацює через чотрири місяці.