Мінфін США дозволив російським банкам приймати оплату за нафту ще на пів року
Генеральну ліцензію, що надає змогу здійснювати з російськими структурами, що підпали під американські санкції, операції з фінансування енергетики, знову продовжено, тепер – до 1 листопада 2024 року.
Це випливає з повідомлення на сайті Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США (OFAC), передає Інтерфакс-Україна.
Термін чинної ліцензії OFAC закінчувався 1 травня.
Вона дозволяє операції з фінансування енергетики зі "Сбербанком", ВТБ, банком "Открытие", "Альфа-Банком", "Росбанком", банком "Зеніт", банком "Санкт-Петербург", "Совкомбанком" або їхніми дочірніми структурами, а також із ВЕБом і ЦБ РФ.
У поняття "енергетика" в цілях цієї ліцензії входять як видобуток, транспортування, скраплення нафти або газу, так і виробництво інших джерел енергії, зокрема вугілля, урану та ВДЕ.
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Какой-то интерес у них с российской нефтью.