Мінфін США дозволив російським банкам приймати оплату за нафту ще на пів року

Генеральну ліцензію, що надає змогу здійснювати з російськими структурами, що підпали під американські санкції, операції з фінансування енергетики, знову продовжено, тепер – до 1 листопада 2024 року.

Це випливає з повідомлення на сайті Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США (OFAC), передає Інтерфакс-Україна.

Термін чинної ліцензії OFAC закінчувався 1 травня.

Вона дозволяє операції з фінансування енергетики зі "Сбербанком", ВТБ, банком "Открытие", "Альфа-Банком", "Росбанком", банком "Зеніт", банком "Санкт-Петербург", "Совкомбанком" або їхніми дочірніми структурами, а також із ВЕБом і ЦБ РФ.

У поняття "енергетика" в цілях цієї ліцензії входять як видобуток, транспортування, скраплення нафти або газу, так і виробництво інших джерел енергії, зокрема вугілля, урану та ВДЕ.