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Мінфін США дозволив російським банкам приймати оплату за нафту ще на пів року

Мінфін США тимчасово дозволив операції з найбільшими російськими банками

Генеральну ліцензію, що надає змогу здійснювати з російськими структурами, що підпали під американські санкції, операції з фінансування енергетики, знову продовжено, тепер – до 1 листопада 2024 року.

Це випливає з повідомлення на сайті Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США (OFAC), передає Інтерфакс-Україна.

Термін чинної ліцензії OFAC закінчувався 1 травня.

Вона дозволяє операції з фінансування енергетики зі "Сбербанком", ВТБ, банком "Открытие", "Альфа-Банком", "Росбанком", банком "Зеніт", банком "Санкт-Петербург", "Совкомбанком" або їхніми дочірніми структурами, а також із ВЕБом і ЦБ РФ.

У поняття "енергетика" в цілях цієї ліцензії входять як видобуток, транспортування, скраплення нафти або газу, так і виробництво інших джерел енергії, зокрема вугілля, урану та ВДЕ.

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банки (6951) росія (14164) США (4862) Мінфін США (34)


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Не знаю вроде ругали Трампа и республиканцев а они взяли и проголосовали за помощь Украине.А что мешает Байдену закрыть для всех российских банков Свифт?Неужели они боятся что из-за этого Россия начнет ядерную войну?Это вряд-ли.
Какой-то интерес у них с российской нефтью.
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30.04.2024 15:02 Відповісти
І це ще трамп не при владі...
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30.04.2024 17:18 Відповісти

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