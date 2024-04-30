Примусового повернення українських чоловіків із-за кордону не буде, – віцепрем’єрка Стефанішина

Україна не буде просити країни ЄС примусово повернути чоловіків призовного віку з-за кордону.

Про це віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила в інтерв'ю Deutsche Welle, коментуючи питання про припинення надання консульських послуг за кордоном.

Вона запевнила, що оновлення даних територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) не означає автоматичну мобілізацію на фронт.

"Україна ухвалила закон про мобілізацію і ми маємо розуміти, у якому обсязі ми можемо заміняти хлопців на фронті. Йдеться про потенціал мобілізації – облік і інформацію. І це першочергова мета нашого рішення", – заявила віцепрем'єрка.

Стефанішина повідомила, що у травні Україну відвідає єврокомісарка з питань внутрішніх справ і міграції Ілви Йоганссон для обговорення з українською владою питання подальшого юридичного статусу українців за кордоном, адже чинний механізм тимчасового захисту в ЄС буде діяти до березня 2025 року.

"Тому обмежень і примусового повернення громадян України будь-якої статі чи віку в країну, яка воює, не буде. Але у питаннях війни немає приємних рішень і давайте не забувати, що війна триває і ми маємо її виграти", – наголосила Стефанішина.

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Як повідомлялося, Кабінет міністрів заборонив видачу документів чоловікам призовного віку, які перебувають за кордоном.

Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба підтвердив призупинення надання послуг чоловікам призовного віку у закордонних консульствах, хоча відповідний закон ще не набув чинності. За словами Кулеби, після призупинки надання послуг МЗС підготує новий порядок отримання консульських послуг для чоловіків мобілізаційного віку в закордонних дипломатичних установах.

Після цього українські консульства з 23 квітня призупинили надання консульських послуг чоловікам віком 18-60 років, а у закордонних підрозділах ДП "Документ" відмовилися видавати вже оформлені документи.

За оцінками Євростату, станом на січень 2024 року в країнах ЄС мешкало 4,3 млн українців, з яких близько 860 тисяч – дорослі чоловіки.