"Нова пошта" вийшла на ринок Іспанії

Іспанія стала 12 європейською країною, у якій компанія відкрила відділення Nova Post. Термін доставки з України – від 8 днів.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

Перше відділення Nova Post відкрилось в Барселоні за адресою C/Gran de Sant Andreu, 413, Sant Andreu, 08030. Відділення приймає відправлення до 100 кг та працює щодня.

Вартість доставки з України в Іспанію у відділення:

документи до 1 кг – 1000 грн;

посилки до 2 кг – 1050 грн;

посилки до 10 кг – 1700 грн;

посилки до 30 кг – 3000 грн;

вантажі від 30 до 1 000 кг – 120 грн за кожен кілограм.

У травні почне працювати адресне обслуговування – кур’єром можна буде відправити та доставити вантажі до 1000 кг на будь-яку адресу в Іспанії. Доставка кур’єром сплачується додатково +100 грн для відправлень до 30 кг, або +120 грн за кожні 100 кг.

"Найближчим часом відкриємо ще одне відділення в Барселоні, а впродовж року будемо активно розвивати мережу точок сервісу видачі посилок разом із нашими партнерами. Плануємо відкрити по 5-6 пунктів видачі у кожному місті уздовж узбережжя: від Барселони, Валенсії, Аліканте, до Мурсії, Малаги і Естепони, а також у столиці – Мадриді", – розповів СЕО Nova Post в Іспанії Олександр Павловський.

"Нова пошта" у Європі має більше 35 тис. точок сервісу із відправки та отримання посилок, із яких 90 – власні відділення Nova Post.