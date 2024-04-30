"Інтерпайп" збільшив сплату податків у першому кварталі на 90%

Протягом першого кварталу 2024 року українська промислова компанія "Інтерпайп" перерахувала до бюджетів усіх рівнів та позабюджетних фондів 1,19 млрд грн податків та зборів.

Порівняно з аналогічним періодом минулого року обсяг податкових відрахувань збільшився на 90%, повідомляє пресслужба "Інтерпайпу".

Зокрема, відрахування до державного бюджету становили близько 916 млн грн (+126%), до місцевих бюджетів – 138 млн грн (+29%). Ще 132 млн грн (+21%) компанія перерахувала як ЄСВ.

"Компанія має експортні замовлення, виробляє продукцію та продовжує збільшувати сплату податків до бюджетів усіх рівнів. Торік "Інтерпайп" відновив інвестиційну програму, реалізуючи проєкти у Дніпрі та Нікополі. Маємо плани щодо збільшення інвестицій в економіку країни, але для цього потрібно лібералізувати валютне регулювання", – зазначив директор з економіки та фінансів "Інтерпайпу" Сергій Кузьменко.

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Нагадаємо, "Інтерпайп" – українська промислова компанія, виробник сталевих труб та залізничної продукції. Продукція компанії постачається більш ніж у 80 країн світу через мережу торгових офісів, розміщених на ключових ринках Близького Сходу, Північної Америки та Європи.

На підприємствах "Інтерпайпу" працюють близько 9 тис. співробітників. У 2023 році компанія перерахувала до бюджетів усіх рівнів 4,4 млрд грн.