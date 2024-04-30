Керівник Українського фонду стартапів звільнився

Керівник Українського фонду стартапів (USF) Павло Карташов, який обіймав цю посаду з моменту заснування організації у 2019 році, оголосив про звільнення.

Цю інформацію він підтвердив українській редакції Forbes.

"Звільнений в минулу середу у звʼязку із завершенням контракту", – сказав Карташов.

Інші причини звільнення не називаються. За даними джерел видання, рішення припинити співпрацю з Карташовим підтримала наглядова рада USF, до якої входять керівники Мінцифри, українських та міжнародних інвестфондів тощо. Тому наразі триває пошук нового директора чи директорки USF.

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Український фонд стартапів заснований у 2019 році для підтримки стартап-екосистеми та технологічних проєктів на ранніх стадіях. З початку 2023 року USF підпорядковується Мінцифрі.

Фонд вважається одним із найактивніших ангельських інвесторів в Україні – з моменту заснування він видав грантів на $8,7 млн для понад 380 українських технокомпаній. Левова частка з них – 352 стартапи – "цивільні" команди, що встигли отримати гроші до лютого 2022 року й до заморозки програми. Решта – розробляють продукти подвійного призначення й виграли спеціальні гранти до $35 000 вже після повномасштабного вторгнення Росії.

Із початку 2024 року USF перезапустив основні грантові програми для "цивільних" розробок, але без державного фінансування. Зокрема, у лютому стартувала дворічна програма з чеками у $25 000 – 50 000, яку фінансово підтримує Western NIS Enterprise Fund (WNISEF). Загальний бюджет програми – $2,5 млн, кошти мають бути спрямовані на підтримку 74 перспективних українських компаній на стадіях pre-seed та seed.

Також Український фонд стартапів є одним із 19 учасників консорціуму, що опікується проєктом Seeds of Bravery. Це найбільша з діючих в Україні грантових програм на 20 млн євро, яку спонсорує Європейський Союз через Європейську Інноваційну Раду (EIC)