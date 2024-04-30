Мобільний оператор Vodafone збільшив чистий прибуток у 5 разів

Мобільний оператор "Vodafone Україна" за підсумками 2023 року отримав 5,07 млрд грн чистого прибутку, порівняно із 1,1 млрд грн у 2022 році.

Таким чином чистий прибуток компанії минулого року зріс у 5 разів, повідомляє пресслужба оператора.

"Зростання у 5 разів порівняно з 2022 роком обумовлене стабілізацією гривні у 2023 році та зменшенням збитків від курсових різниць внаслідок валютної політики НБУ в умовах воєнного стану..., зменшенням впливу знецінення активів, що знаходяться на неконтрольованих територіях, отриманням знижок від партнерів та збільшенням ефективності бізнесу", – зазначається у повідомленні.

При цьому виторг компанії минулого року зріс на 9% – до 21,6 млрд грн. Показник OIBDA у 2023 році зріс на 13% – до 12,7 млрд грн. Маржа OIBDA збільшилась на 1,8 відсоткового пункта – до 58,7%.

Кількість абонентів оператора минулого року зросла на 3,2% – до 15,9 млн, а дохід від одного клієнта (ARPU) зріс на 18% – до 107,2 грн на місяць. При цьому 2 млн клієнтів Vodafone залишаються за кордоном.

Обсяг інвестицій Vodafone в інфраструктуру у 2023 році становив 5,7 млрд грн, а протягом двох років повномасштабної війни – 9,3 млрд грн. За цей час компанія запустила 5500 базових станцій для розширення покриття та ємності мережі.

За оцінкою Vodafone, за ці два роки споживання трафіку зросло у 1,5 рази. У середньому дата-клієнт Vodafone використовує близько 9 ГБ мобільного інтернету на місяць.

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Як повідомлялося, мобільний оператор "Vodafone Україна" (ПрАТ "ВФ Україна") за підсумками роботи в 2022 році отримав 1,1 млрд грн чистого прибутку, що на 71% менше, ніж у 2021 році. Водночас Vodafone втратив найбільше абонентів серед мобільних операторів України – 3,5 млн.

Нагадаємо, наприкінці грудня 2019 року NEQSOL Holding, формальним власником якої є азербайджанський бізнесмен Насіб Гасанов, завершила придбання оператора "Vodafone Україна" у російської групи "МТС" за $734 млн, включаючи відкладений платіж на суму близько $84 млн.

Діяльність групи компаній NEQSOL Holding охоплює нафтогазову, телекомунікаційну, високотехнологічну та будівельну галузі. Група компаній веде діяльність у Великій Британії, США, Туреччині, Азербайджані, Казахстані, ОАЕ, Бангладеш та інших країнах. Компанії, що входять до групи, надають послуги мобільного зв'язку, міжнародного транзиту та продажу оптового інтернету, послуги з виділених ліній, послуги дата центру та ін.