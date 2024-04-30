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Новини
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Виробляли підробки 15 світових брендів одягу та взуття: БЕБ знайшло дві великі підпільні фабрики. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

БЕБ викрило масштабне підпільне виробництво взуття та одягу відомих брендів

Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) викрили масштабне підпільне виробництво взуття та одягу відомих міжнародних брендів.

Фабрики та склади, на яких вироблялася та зберігалася підроблена продукція, знаходилися у Миколаївській та Одеській областях, повідомляє пресслужба БЕБ.

"На підпільних виробництвах працювали понад 100 співробітників без відповідного документального оформлення. Жодних податків фабрики не сплачували", – зазначається у повідомленні.

БЕБ викрило масштабне підпільне виробництво взуття та одягу відомих брендів

За даними слідства, для промислового виробництва підроблених товарів понад 15 відомих брендів зловмисники використовували професійне обладнання, а виготовлену продукцію продавали по всій Україні.

БЕБ викрило масштабне підпільне виробництво взуття та одягу відомих брендів

За оцінками БЕБ, щомісячний оборот підпільного виробництва орієнтовно становив понад 10 млн грн.

БЕБ викрило масштабне підпільне виробництво взуття та одягу відомих брендів

Під час обшуків на фабриках і складах вилучили обладнання для пошиття, станки, фасувальні коробки, наклейки, етикетки та емблеми з логотипами відомих торговельних марок, сировину та продукцію без документального підтвердження її походження. Попередня вартість вилученого становить понад 20 млн грн.

Автор: 

Миколаївська область (174) одяг (99) Одеська область (238) Бюро економічної безпеки (407)


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Топ коментарі
+15
Нарешті з'явилось яке-неяке виробництво, так і те потрібно знищити.
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30.04.2024 18:36
+11
Головне не вийти на себе...
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30.04.2024 18:24
+10
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30.04.2024 18:19
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30.04.2024 18:19 Відповісти
Головне не вийти на себе...
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30.04.2024 18:24 Відповісти
тобіш на труханова....?
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01.05.2024 00:26 Відповісти
Нарешті з'явилось яке-неяке виробництво, так і те потрібно знищити.
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30.04.2024 18:36 Відповісти
податки ?? на освіту, на медицину, на соціалку, на війну ??

Нє ??
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30.04.2024 19:28 Відповісти
Та навіть якщо вони і не платять податків, але працюють в омовах війни сплачуючи з/п робітникам, і надаючи роботу контрагентам, то їм вже за це можна пам'яник поставити.
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30.04.2024 20:41 Відповісти
" ... працюють в умовах війни ..." - Ви справді так думаєте, чи маніпулюєте ? А раніше, до 22 року вони були білі і пухнасті !?

А інші бізнеси у країні як, їм теж звання Героїв давати ??
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01.05.2024 20:22 Відповісти
Ви хочь раз в своєму житті намагались створити підприємство з виробництва, не купив-продав, а справжню виробничу лінію з нуля?
То й не кажіть дурню.
Виробник, має бути захищенний державою, а у нас це завжди мішень і кормушка для податківців, мусарів, пожежних, санстанцій і ще різного калібру мотлоху.
Будь яка країна зі своїм виробником носиться, як з немовля, а в нас це лише грабунок.
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01.05.2024 20:54 Відповісти
Частково Ваша правда.
З іншого боку - ці люди створюють бізнес для власного задоволення і щоб справно платити податки країні ??
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02.05.2024 11:39 Відповісти
Китай с этого и начинал.
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30.04.2024 23:19 Відповісти
китай з підробок починав, а не з несплати податків. тут ситуація така, що проацювати в Україні будь-якому виробництву офіційно невигідно, податки, перевірки і таке інше убивають будь-який бізнес.
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01.05.2024 07:19 Відповісти
Супермаркети працюють ?
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01.05.2024 20:23 Відповісти
?
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02.05.2024 22:59 Відповісти
"Киса, вся контранбанда, делаеться в Одессе, на Малой Арнаутской" якось так
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30.04.2024 18:39 Відповісти
Ні-і-і - перекочувала з міста ХАРЬ... - ЦЕ ВЖЕ БУЛО, В ДЕВ.ЯНОСТИХ. БОГ б,є по ХАРІ? Мабуть є за що, у НЬОГО НА ЧАСІ ДЕДЕБІЛІЗАЦІЯ. АРХ М
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30.04.2024 19:25 Відповісти
вопрос: чого варті ті "світові бренди", якщо їх можна зробити на Малой Арнаутськой ?
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30.04.2024 19:26 Відповісти
десь, сто людей залишилось без роботи, та без грошей.
мєнти, ну дуже, не хочуть в окопи.
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30.04.2024 18:39 Відповісти
Да хто там думав про тих людей? Дорослі хлопці мільйони заробляють на турецькому контрабандосі, а тут який незрозумілий вирішив штампувати прямо в країні. Не можна так, хлопці контрабандоси гроші втрачають
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01.05.2024 09:29 Відповісти
Оросять клюв татароманам і будуть далі клепати. В рашці недавно так само накрили дві кетайські фабрики по кросівкам, і шо віддали все і забули.
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30.04.2024 18:43 Відповісти
що, "дах " потік..., чи апетити у кришуючих виросли...
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30.04.2024 18:49 Відповісти
Не встигли фабрики попрацювати три дні, як їх накрили. )))
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30.04.2024 19:00 Відповісти
Китай на цьому піднявся, а наші "кровосісі" нам хер дадуть піднятися
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30.04.2024 19:06 Відповісти
Ціни на цю продукцію виростуть,потрібно просто що б заплатили податок і легалізувались,а не арестувати потім другим продати.
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30.04.2024 19:23 Відповісти
Почитав деякі коменти, дивуюсь ... А фальшоване молоко пити будете ? д ... ли ...

Це стаття і не одна.
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30.04.2024 19:31 Відповісти
не треба пересмикувати!!!
їжа і підроблені кроси, зовсім різні речі! нє?
на базарі можна продавати контрафактну підроблену продукцію з китая, а самим випускати неможна?
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30.04.2024 20:04 Відповісти
Так, не одне і те ж. Стаття КК одна (умовно).

Тобто. Ви одне правопорушення виправдовуєте іншим ?? Це як назвати ?? Маніпуляція, мабуть.
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30.04.2024 20:08 Відповісти
спочатку створюються умови для існування бізнесу, а потім карають за невиконання, а не головна каральна система, якій своєчасно не занесли!
гетьманьцев, перелогінься!
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30.04.2024 20:13 Відповісти
Угу ... Вже 33 роки ... Бізнес весь очі виплакав ... І створив ще 14 тис. офшорів.
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01.05.2024 20:12 Відповісти
Добре. Не одне й те саме. Але якщо це підроблена рульова тяга, наприклад, на вашому авто чи автобусі на якому їхатиме і ваша родина також. Тоді як?
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30.04.2024 20:23 Відповісти
все залежить від твоїх вподобань.
як що ти економиш на їжі, то скоро помреш.
як що ти покупаєш, десь в гаражах на борщагє, рульову тягу. а не в офіційній перевіреній авто мережі, то ти скоро помреш, в кращому випадку.
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30.04.2024 20:28 Відповісти
Тут теж новина не дуже))) Ви не дуже знайомі з логистикою продажу автозапчастин в Україні. В нас є декілька великих хабів і тисячі магазинчиків, що тягнуть усе з одного й того самого хабу. Що там насправді за запчастина, та хто її зробив, жоден працівник і власник такого магазину не знає. Тому.....купуючи "оригінал" в граєте в казіно.
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01.05.2024 09:35 Відповісти
Точно. Тут родич недавно розказував, як він китайські і російські підшпники купував.
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01.05.2024 20:13 Відповісти
В мене для вас погана новина. Все, що зараз на вас ще вчора валялось по коробках в кіосках турецьких ринків. І штампувався цей Абібас точно на такому обладнанні. А те, що дійсно привезено з Європи, ми з вами не купимо, бо там цінник зовсім інший.
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01.05.2024 09:32 Відповісти
Ну от, стаття саме про це.
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01.05.2024 20:14 Відповісти
беб знайшов 2 великі підпільні фабрики,
звучить цинічно.
про них ніхто не знав???
це не закладчик, не самогонщик яких знають лиш обрані
фабрика, *****, велика
не фабрику треба шукати а начполіції, нач сбу, прокурора, мера ****
тих хто їх прикривав
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30.04.2024 20:09 Відповісти
Ни одной торговой марки в кадре нет. Больше похоже на Азаровщину. Или как они любят говорить - трясти коммерсов.
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30.04.2024 23:23 Відповісти
Курва. Бюджет розтягують мільярдами, а БЕБ працює по бізнесу, який той бюджет наповнює.
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01.05.2024 00:19 Відповісти
Не хвилюйтесь, труханов зараз все порішає
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01.05.2024 00:25 Відповісти
Вместо того чтобы покупать кетайское и вывозить валюту из Украины-вместо этого вполне можно закрыть глаза на подпольные фабрики которые дают РАБОЧИЕ МЕСТА украинцам и сохраняют валюту внутри страны. В Самом Китае тоже полно подпольных производства-причем подделка часто не намного худшего качества чем оригинал. Высокая цена оригинала это не значит высоке качество. Просто мировые бренды тратят колосальные деньги на рекламу. Не трогайте подпольные производства одежды. Лучше займите фальсификатом лекарств,машинного масла и пищевых продуктов-вот там реальный ущерб здоровью украинцев
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01.05.2024 02:25 Відповісти
кто не занес тем и занимаются
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01.05.2024 12:54 Відповісти
Багато хто не розуміє суті справ...по перше, українські виробники багато і легально відшивали брендів на замовлення цих самих брендів... по друге, цю справу розкручує "татарівський" БЕБ...я не кажу що виробники білі і пухнасті ,але ці дві базові речі треба розуміти...
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01.05.2024 12:53 Відповісти
То є просто супер!
Дозволяють завезти обладнання- ніхто нічого не робить
Облаштовують територію- ніхто нічого не робить
Наймають працівників - ніхто нічого не робить
Транспорт курсує взад , вперед - ніхто нічого не робить

Украіна проснись !!!
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01.05.2024 17:59 Відповісти

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