Виробляли підробки 15 світових брендів одягу та взуття: БЕБ знайшло дві великі підпільні фабрики. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) викрили масштабне підпільне виробництво взуття та одягу відомих міжнародних брендів.
Фабрики та склади, на яких вироблялася та зберігалася підроблена продукція, знаходилися у Миколаївській та Одеській областях, повідомляє пресслужба БЕБ.
"На підпільних виробництвах працювали понад 100 співробітників без відповідного документального оформлення. Жодних податків фабрики не сплачували", – зазначається у повідомленні.
За даними слідства, для промислового виробництва підроблених товарів понад 15 відомих брендів зловмисники використовували професійне обладнання, а виготовлену продукцію продавали по всій Україні.
За оцінками БЕБ, щомісячний оборот підпільного виробництва орієнтовно становив понад 10 млн грн.
Під час обшуків на фабриках і складах вилучили обладнання для пошиття, станки, фасувальні коробки, наклейки, етикетки та емблеми з логотипами відомих торговельних марок, сировину та продукцію без документального підтвердження її походження. Попередня вартість вилученого становить понад 20 млн грн.
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Нє ??
А інші бізнеси у країні як, їм теж звання Героїв давати ??
То й не кажіть дурню.
Виробник, має бути захищенний державою, а у нас це завжди мішень і кормушка для податківців, мусарів, пожежних, санстанцій і ще різного калібру мотлоху.
Будь яка країна зі своїм виробником носиться, як з немовля, а в нас це лише грабунок.
З іншого боку - ці люди створюють бізнес для власного задоволення і щоб справно платити податки країні ??
мєнти, ну дуже, не хочуть в окопи.
Це стаття і не одна.
їжа і підроблені кроси, зовсім різні речі! нє?
на базарі можна продавати контрафактну підроблену продукцію з китая, а самим випускати неможна?
Тобто. Ви одне правопорушення виправдовуєте іншим ?? Це як назвати ?? Маніпуляція, мабуть.
гетьманьцев, перелогінься!
як що ти економиш на їжі, то скоро помреш.
як що ти покупаєш, десь в гаражах на борщагє, рульову тягу. а не в офіційній перевіреній авто мережі, то ти скоро помреш, в кращому випадку.
звучить цинічно.
про них ніхто не знав???
це не закладчик, не самогонщик яких знають лиш обрані
фабрика, *****, велика
не фабрику треба шукати а начполіції, нач сбу, прокурора, мера ****
тих хто їх прикривав
Дозволяють завезти обладнання- ніхто нічого не робить
Облаштовують територію- ніхто нічого не робить
Наймають працівників - ніхто нічого не робить
Транспорт курсує взад , вперед - ніхто нічого не робить
Украіна проснись !!!