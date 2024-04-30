Виробляли підробки 15 світових брендів одягу та взуття: БЕБ знайшло дві великі підпільні фабрики. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) викрили масштабне підпільне виробництво взуття та одягу відомих міжнародних брендів.

Фабрики та склади, на яких вироблялася та зберігалася підроблена продукція, знаходилися у Миколаївській та Одеській областях, повідомляє пресслужба БЕБ.

"На підпільних виробництвах працювали понад 100 співробітників без відповідного документального оформлення. Жодних податків фабрики не сплачували", – зазначається у повідомленні.

За даними слідства, для промислового виробництва підроблених товарів понад 15 відомих брендів зловмисники використовували професійне обладнання, а виготовлену продукцію продавали по всій Україні.

За оцінками БЕБ, щомісячний оборот підпільного виробництва орієнтовно становив понад 10 млн грн.

Під час обшуків на фабриках і складах вилучили обладнання для пошиття, станки, фасувальні коробки, наклейки, етикетки та емблеми з логотипами відомих торговельних марок, сировину та продукцію без документального підтвердження її походження. Попередня вартість вилученого становить понад 20 млн грн.