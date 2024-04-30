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Суд почав банкрутство Харківського верстатобудівного заводу

гиршфельд

Суд відкрив провадження у справі про банкрутство Харківського верстатобудівного заводу ("Харверст").

Відповідне рішення Господарський суд Харківської області ухвалив 29 квітня, повідомляє Liga.net.

"Харверст" засновано 1936 року, завод спеціалізується на випуску круглошліфувальних верстатів.

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Це одне з п'яти основних підприємств групи УПЕК бізнесмена і колишнього депутата Верховної Ради Анатолія Гіршфельда. Чотири з них за останній рік увійшли в процес банкрутства: "Харверст", "Харківський підшипниковий завод" ("Харп"), "Українська ливарна компанія", "Лозівський ковальсько-механічний завод" (ЛКМЗ).

Заяву про банкрутство "Хаверста" подала пов'язана з УПЕК компанія "Лозівські машини PR" (до 2020 року – "УПЕК-Техсервіс"), яка в обґрунтування клопотання посилається на неналежне виконання заводом умов договору про безвідсоткову поворотну допомогу від 2012 року.

Автор: 

банкрутство (548) Харків (729) Харківщина (262) Гіршфельд Анатолій (2)


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Підшипниковий завод у Харкові кацапи розбомбили першим, ще в лютому 2024 го. Звісно що Гіршфельд від цього замість червоної їкри чорний хліб їсти не став
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30.04.2024 18:07 Відповісти

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