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Новини
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Кабмін виділив 15,5 мільярда на закупівлю дронів. Ці кошти не використали минулого року

шмигаль

Кабінет Міністрів додатково виділяє 15,5 мільярда гривень на закупівлю дронів для ЗСУ.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у Telegram.

"Сьогодні уряд виділяє додаткові 15,5 млрд грн для закупівлі 300 тис. дронів. Це додатковий ресурс до тих 43,3 млрд грн, які ми вже виділили на безпілотники в цьому році", – сказав прем'єр.

Він уточнив, що кошти виділені Адміністрації Держспецзв’язку, яка займається відповідними закупівлями.

"За виділені сьогодні кошти 300 тисяч дронів будуть поставлені нашим Силам безпеки та оборони", – додав голова уряду.

Представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук уточнив, що йдеться про невикористані кошти, отримані внаслідок перерозподілу так званого "військового ПДФО" у минулому році.

"Спрямовано Адміністрації Державної служби спеціального звʼязку та захисту інформації утворений на 1 січня 2024 року залишок коштів спеціального фонду державного бюджету в сумі 15,48 млрд гривень, джерелом формування яких були доходи державного бюджету, визначені пунктом 60 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України, на бюджетну програму "Здійснення заходів із забезпечення спеціальною технікою та обладнанням" для здійснення у 2024 році заходів із закупівлі спеціальної техніки та обладнання", – написав Мельничук у Telegram.

Пунктом 60 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу встановлено, що з 1 жовтня 2023 року так званий "військовий ПДФО" з виплат військовослужбовцям спрямували з місцевих бюджетів до державного бюджету, у минулому році ці кошти мали використати за такими напрямами:

  • 50% – Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації на здійснення заходів із закупівлі спеціальної техніки та обладнання;
  • 50% – Міністерству оборони для закупівлі артилерійських систем;

Автор: 

безпілотник (534) Кабмін (7742) дрони (360) Шмигаль Денис (1484)


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А дрони де? Там десь мільйон мав би бути
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30.04.2024 17:59 Відповісти
питання: а вони були зайві ці 300000 дронів в минулому році??? чи думали просто гроші відмити по тихому а вони засвітились? і ще дивуємось не швидкій допомозі заходу, якщо свої хз що витворяють
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30.04.2024 18:07 Відповісти
Крадуть та крадуть ... ніяк не зупиняться ! Собі для крадіжки гроші й виділили ... по факту дронів буде значно менше 300 тисяч , та й перевірити буде неможливо - скажуть , що запустили дрони до Орди , а там вони чи то були збиті , чи то не долетіли ...

Простим людям - війна , а "зеленим" - потужні можливості для дерибану!
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30.04.2024 19:22 Відповісти
Кабмін не має права щось виділяти. Тільки Верховна Рада. Читайте Конституцію. Це називається "Закон про бюджет України". А от звітує про використання коштів бюджету Кабмін.
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01.05.2024 00:29 Відповісти

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