Росіяни завдали удару по залізничній інфраструктурі в Харкові, – "Укрзалізниця"

Російські війська у вівторок, 30 квітня, завдали цілеспрямованого удару по цивільний залізничній інфраструктурі в Харкові.

Як повідомили у пресслужбі "Укрзалізниці", внаслідок обстрілу загинув монтер колії Олександр Кот 1998 року народження, ще одну співробітницю компанії поранено.

Голова Харківської ОДА Олег Синєгубов раніше повідомив про те, що внаслідок ворожого обстрілу авіабомбами Харкова вранці у вівторок дев'ять людей поранено та одна людина загинула.

"Перше влучання зафіксовано в Київському районі на території гаражного кооперативу та адмінбудівлі неподалеку. Понад 40 гаражів розтрощені. Зайнялись 3 легкові автомобілі, пошкоджені ще 6. Другий удар здійснено по Холодногірському району, внаслідок чого пошкоджено дві цивільні будівлі", – написав Синєгубов у Telegram.

Як повідомлялося, 25 квітня російські окупанти завдали ударів по об’єктах залізничної інфраструктури на Харківщині, Донеччині та Черкащині.