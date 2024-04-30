Австрійська OMV розпочала арбітраж через експропріацію активів у Росії Путіним

Австрійська нафтогазова компанія OMV ініціювала кілька міжнародних арбітражних розглядів з метою захисту своїх прав за контрактами, укладеними з російським "Газпромом".

Про це генеральний директор OMV Альфред Штерн заявив в інтерв’ю APA, передає Укрінформ.

"Ми ініціювали кілька арбітражних проваджень для захисту прав OMV", – сказав Штерн.

За його словами, серед іншого, арбітражні процеси стосуються часток OMV у Південноросійському газовому родовищі, які були де-факто експропрійовані указом Путіна та передані російським компаніям.

Штерн також відреагував на те, що в останні тижні російський "Газпром" ініціював провадження в Арбітражному суді Санкт-Петербурга проти OMV.

"Ми вважаємо ці процеси нелегітимними і не визнаємо юрисдикцію петербурзького суду, оскільки ми уклали договір про те, як і де повинні вирішуватися можливі суперечки", – сказав голова австрійської компанії.

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Як повідомлялося, у грудні 2023 року Володимир Путін підписав укази про створення нової російської компанії, якій передадуть всі права, активи та обов’язки спільних підприємств "Газпрому" з німецькою Wintershall Dea та австрійською OMV, які займаються розробкою Південно-Російського родовища та Ачімівських покладів Уренгойського родовища.

До цього голова ОMV Альфред Штерн заявляв, що австрійська група не планує розривати довгостроковий контракт на постачання газу з Росії, укладений із "Газпромом" до 2040 року.

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