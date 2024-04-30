Голова "Нафтогазу" закликав ЄС захистити українські газові сховища від російських ракет

Країни Євросоюзу мають допомогти захистити підземні сховища газу (ПСГ) в Україні від російських ракетних ударів, щоб забезпечити зберігання додаткових запасів газу.

Про це голова "Нафтогазу України" Олексій Чернишов заявив у інтерв'ю Financial Times.

За словами Чернишова, "ЄС зацікавлений у захисті сховищ, транспортування та видобутку" газу, враховуючи, що газова інфраструктура України "добре інтегрована" в енергетичну систему Європи.

Він нагадав, що Росія кілька разів атакувала сховища газу на заході України за останні місяці, але пошкоджень зазнали лише наземні об'єкти. Чернишов запевнив, що підземні сховища, які можуть знаходитися на глибині 3 км під поверхнею, не постраждали.

"Технологічно всі справне, нам вдалося відремонтувати (пошкоджене, – ред.) обладнання, і ми виконуємо свої зобов’язання (перед клієнтами, – ред.)", – сказав Чернишов.

Він зауважив, що рішення США про виділення додаткової військової допомоги допоможе обороні України, але захист інфраструктури від російських ракет "потребує дуже великої кількості протиповітряної оборони".

"Ми можемо залишитися в такому становищі, коли нам все одно буде потрібна додаткова протиповітряна оборона... країни ЄС, звичайно, повинні відігравати вирішальну роль у цій допомозі", – додав Чернишов.

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Він зауважив, що європейські компанії зацікавлені у використанні українських сховищ і "Нафтогаз" сподівається збільшити запаси європейського природного газу в Україні з 2,5 млрд кубометрів минулого року до 4 млрд цієї зими.

Як повідомлялося, протягом останніх місяців Росія регулярно атакує українські підземні сховища газу. За словами голови НАК "Нафтогаз України" Олексія Чернишова, об'єкти ще працюють.

Хоча російські атаки поки що не вплинули на роботу сховищ, але ці інциденти збільшують потенційні ризики для зберігання газу в Україні, зауважує Bloomberg.

Попри війну, з минулого року українські газові сховища почали використовувати європейські енергетичні компанії, зокрема Shell Plc і DXT Commodities. Нещодавно "Нафтогаз" провів переговори про зберігання газу з RWE AG, норвезькою Equinor ASA та французькими TotalEnergies SE та Engie SA. Німецька SEFE також розглядає можливість знову зберігати газ в Україні.