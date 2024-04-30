"Слуга народу" Беленюк купив новенький електромобіль за 1,5 мільйона. ФОТО
Депутат Верховної Ради від фракції "Слуга народу" Жан Беленюк придбав електрокар Zeekr 001 вартістю 1,5 млн гривень.
Про це свідчать дані про суттєві зміни в його майновому стані у реєстрі декларацій НАЗК, повідомляють Українські новини.
Зокрема, 20 лютого 2024 року Беленюк купив у ТОВ "АВТОЄ" електрокар Zeekr 001 (2023 року випуску) за 1 540 000 гривень.
Згідно з декларацією за 2023 рік, депутат з липня 2019 року володіє легковим автомобілем Toyota Camry 2019 року випуску, який вартує 702,8 тис. гривень.
При цьому за 2023 рік доходи Беленюка тільки від погашення облігацій внутрішньої державної позики склали 21,6 млн гривень.
Як повідомлялося, народний депутат Микола Тищенко задекларував подарунок на 12,63 мільйона гривень від своєї колишньої дружини Алли Барановської.
Тищенка називають кумом голови Офісу президента Андрія Єрмака, він відомий участю у цілій низці політичних скандалів. Крім того, його оточення значно збагатилося за роки депутатства Тищенка.
На початку 2023 року фракція "Слуга народу" виключила Тищенка зі свого складу за відпочинок у Тайланді під час повномасштабного вторгнення, проте він зберіг статус нардепа.
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