Кабмін змінив порядок формування тарифів на соціальні послуги
Кабінет Міністрів виклав у новій редакції Порядок регулювання тарифів на соціальні послуги.
Відповідне рішення Кабмін ухвалив на засіданні у вівторок, 30 квітня, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.
За його словами, оновленим Порядком передбачено:
- формування тарифів відповідно до планового обсягу надання соціальних послуг та економічно обґрунтованих планованих витрат, визначених на підставі державних стандартів надання соціальних послуг, планового змісту соціальних послуг для визначеної категорії отримувачів соціальних послуг;
- самостійне визначення надавачем соціальних послуг калькуляційної одиниці соціальної послуги;
- можливість затвердження тарифу як на рік, так і на менший період часу до закінчення календарного року;
- за рішенням засновника надавача соціальних послуг можливе встановлення нижчого тарифу на соціальну послугу, ніж передбачено відповідними розрахунками, якщо частина витрат на надання соціальних послуг може бути покрита за рахунок ресурсів надавача соціальних послуг чи інших джерел, не заборонених законодавством.
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