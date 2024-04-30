Кабмін змінив порядок формування тарифів на соціальні послуги

Кабінет Міністрів виклав у новій редакції Порядок регулювання тарифів на соціальні послуги.

Відповідне рішення Кабмін ухвалив на засіданні у вівторок, 30 квітня, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

За його словами, оновленим Порядком передбачено: