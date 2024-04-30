Польща зменшить допомогу для українських біженців: Уряд країни схвалив законопроєкт

Уряд Польщі схвалви законопроєкт про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території країни, у якому передбачається подальше скорочення низки пільг українцям і прив’язування соціальних виплат до навчання українських дітей у польських школах.

Відповідне рішення Рада міністрів Польщі ухвалила у вівторок, 30 квітня, його ще мають затвердити обидві палати польського парламенту, передає Укрінформ.

Віцепрем’єр - міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш на пресконференції у Варшаві запевнив, що допомогу продовжуватимуть надавати тим, хто її потребує.

"Але ми хочемо запровадити чіткі і зрозумілі правила: продовжуватимемо надати соціальну допомогу сім’ям, які матимуть доступ до освіти", – наголосив польський урядовець.

Зокрема, соцвиплати у розмірі 800 злотих (близько $200) на дитину, а також одноразову допомогу у розмірі 300 злотих та інші виплати збережуть лише для тих сімей, в яких діти ходять до польських шкіл.

В уряді пояснюють таке нововведення тим, що Польща є єдиною країною, де діє гібридна система освіти для українських дітей (близько 200 тис. українських дітей навчається у польських школах, а інша частина перебуває в українській дистанційній системі освіти). У польському уряді очікують, що завдяки цьому до польських шкіл з нового навчального року піде додатково 80 тис. українських дітей.

Іншим важливим нововведення у законопроєкті про допомогу українцям є можливість зміни статусу перебування українців в Польщі: з нинішнього тимчасового захисту на тимчасове перебування до трьох років.

Для цього треба буде актуалізувати свої дані у базі PESEL UKR (польська ідентифікаційна система, UKR – призначена для українців), подати відповідне прохання в електронному вигляді до воєводи за місцем проживання, а також відповідати вимозі наявності PESEL UKR станом на 4 березня 2024 року.

Водночас законопроєкт запроваджує нове правило підтвердження особи громадянина України, що претендує на отримання номера PESEL в Польщі. Зокрема, єдиним способом підтвердження особи вважатиметься пред’явлення дійсного проїзного документа громадянина України.

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Законопроєкт передбачає також скасування одноразової соціальної допомоги в Польщі для українських біженців у розмірі 300 злотих ($75), а також скасування грошової компенсації для власників приватного житла, які надавали проживання та харчування воєнним біженцям з України.

Урядовий законопроєкт має ще бути затверджений в обох палатах польського парламенту і підписаний президентом. Він має набути чинності до 1 липня цього року.