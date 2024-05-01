Бізнес Харкова звільнили від сплати місцевих податків

Фізичні, юридичні особи та ФОПи у Харкові отримали пільги зі сплати податків за землю та нерухомість.

Відповідне рішення Харківська міська рада ухвалила у вівторок, 30 квітня, повідомляється на сайті міськради.

Згідно з ухваленим рішенням, з 1 квітня по 30 червня 2024 року для фізичних, юридичних осіб і підприємців було скасовано податкове зобов’язання після нарахування орендної плати за земельні ділянки комунальної форми власності. Ставка земельного податку на ділянки фізичних і юридичних осіб складатиме 0% від їх нормативної грошової оцінки.

Також за цей період ставку податку за нерухоме майно (якщо це не земельна ділянка, яка перебуває у власності юридичних осіб) встановлено на рівні 0%.

Крім того, платникам єдиного податку четвертої групи надано стовідсоткове зменшення податкових зобов’язань.

У міськраді додали, що за умови надходження додаткової дотації з державного бюджету до бюджету Харківської міської територіальної громади пільги будуть продовжені на кожні три наступні місяці.

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Харківський міський голова Ігор Терехов повідомив, що надані пільги призведуть до втрати близько 1 млрд грн з міського бюджету.

"Скасуванням податку на землю та нерухомість ми допоможемо нашому бізнесу, який, попри складні умови воєнного часу, працює в Харкові. У нас є певна домовленість з урядом, і за умови дотації від держави ми зможемо пролонгувати надані пільги. Таким чином будемо балансувати", – додав мер.