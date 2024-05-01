Кабмін продовжив дію гарантій за кредитами на відновлення бізнесу

Кабінет Міністрів переглянув умови надання державних гарантій на портфельній основі для українського бізнесу.

Відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду 30 квітня, повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Зокрема, термін дії державних гарантій буде продовжено до десяти років для кредитів, які залучаються з ціллю відбудови основних засобів, зруйнованих частково або повністю внаслідок військової агресії, та до п’яти років для всіх інших категорій кредитів, що зі свого боку збільшує строк дії договорів для сільськогосподарських товаровиробників за попередньо наданими гарантіями.

Зокрема, термін дії державних гарантій буде продовжено:

до 10 років для кредитів, які залучаються з ціллю відбудови основних засобів, зруйнованих частково або повністю внаслідок військової агресії;

до 5 років для всіх інших категорій кредитів, що зі свого боку збільшує строк дії договорів для сільгоспвиробників за попередньо наданими гарантіями.

Також внесеними змінами передбачено можливість отримання кредитів під державні гарантії суб’єктами підприємництва, що провадять діяльність у сфері переробної промисловості (основний КВЕД) за всіма КВЕД Секції С Національного класифікатора України (Переробна промисловість).

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"Нововведення дозволять підтримати суб’єктів господарювання мікро-, малого та/або середнього підприємництва – резидентів України у складних умовах воєнного стану матимуть позитивний вплив як для реалізації довгострокових інвестиційних проектів, так і забезпечення потреб в оборотному капіталі. Це сприятиме стабілізації економічного стану та підтримці національного виробництва на шляху до сталого відновлення", – зазначається у повідомленні Мінфіну.