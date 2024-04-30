Мінфін знизив ставки за облігаціями внутрішньої позики

Міністерство фінансів 30 квітня розмістило облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) на загальну суму 7,24 мільярда гривень, знизивши ставки за цінними паперами.

Зокрема, Мінфін розмістив річні облігації на 3,02 мільярда гривень під 15,39% річних. Тиждень тому такі ОВДП розміщували зі ставкою дохідності 16%.

Крім того, від продажу дворічних облігацій залучили 2,06 мільярда гривень. Ставку за ними вдалося знизити до 16,35% з 17% річних.

Від продажу трирічних облігацій залучили 2,16 мільярда гривень під 17,6%. Тиждень тому такі облігації розміщували під 18,3% річних.

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Як повідомлялося, правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку з 14,5% до 13,5% із 26 квітня, хоча більшість банкірів очікували її повільнішого зниження.