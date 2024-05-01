Українці за перший квартал відкрили рекордну кількість нових ФОПів. Які бізнеси відкривали найчастіше

Упродовж першого кварталу 2024 року українці відкрили рекордні 74 050 нових фізосіб-підприємців, що на 33,6% більше, аніж торік, та 18% більше, ніж до початку повномасштабного вторгнення у 2021 році.

Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними "Опендатабот" із посиланням на Єдиний державний реєстр.

Зазначається, що лідером за кількістю нових справ залишається Київ. За перший квартал поточного року у столиці зареєстрували 10 252 нових бізнесів – це 13,8% від загальної кількості. На другому місці Дніпропетровщина – 6,8 тисячі новостворених бізнесів, на третьому – Київщина – 5,7 тисячі нових ФОПів.

Чверть нових бізнесів займаються роздрібною торгівлею – це найпопулярніша сфера протягом останніх 4 років. Серед найбільш запитаних напрямків бізнесу серед українських підприємців також надання індивідуальних послуг та комп’ютерне програмування.