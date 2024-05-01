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Новини
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Українці за перший квартал відкрили рекордну кількість нових ФОПів. Які бізнеси відкривали найчастіше

бізнес

Упродовж першого кварталу 2024 року українці відкрили рекордні 74 050 нових фізосіб-підприємців, що на 33,6% більше, аніж торік, та 18% більше, ніж до початку повномасштабного вторгнення у 2021 році.

Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними "Опендатабот" із посиланням на Єдиний державний реєстр.

Зазначається, що лідером за кількістю нових справ залишається Київ. За перший квартал поточного року у столиці зареєстрували 10 252 нових бізнесів – це 13,8% від загальної кількості. На другому місці Дніпропетровщина – 6,8 тисячі новостворених бізнесів, на третьому – Київщина – 5,7 тисячі нових ФОПів.

Де найчастіше відкривають ФОПи

Чверть нових бізнесів займаються роздрібною торгівлею – це найпопулярніша сфера протягом останніх 4 років. Серед найбільш запитаних напрямків бізнесу серед українських підприємців також надання індивідуальних послуг та комп’ютерне програмування.

Найпопулярніші нові бізнеси

Автор: 

бізнес (1166) ФОП (126)


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Хтось скаже, що це результат пожвавлення економіки, підвищення довіри громадян до фіскальної політики держави та впевненості в завтрашньому дні?
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01.05.2024 12:37 Відповісти
Це проста схема, як ховати доходи/обороти/легалізувати сірий імпорт та красти з бюджету. Це максимальний рівень нашої убогої влади - її рівень ФОП. Нічого більше, крім красти, та організовувати/очолювати схематози вони не вміють. То ж і прості люди юзають такі можливості, як можуть. Але для загального розвитку країни це все фатально - відсутність професіоналов та управлінців з досвідом у владі - це фатально
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01.05.2024 14:47 Відповісти
Розпихують награбовані по куткам.
Типу, відбілюють.
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02.05.2024 10:23 Відповісти
у місті купа відкритих ларьків з викладкою цигарок,частина яких контрафактна,ніяково!!!фіскалізаціі підакцизного товару,на вимогу фіск.чеку відповідь-програмний реєстратор не працює,в гандкликах типу Оптовичок продавців перевили на ФОП 3гр.,копійчані налоги,річки контрафактноі горілки-ось вам і податки,такий бізнес, дикість та безкарність під наглядом поліції (((
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06.05.2024 22:44 Відповісти

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