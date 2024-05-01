У квітні українці придбали майже 6 тисяч нових авто. Найпопулярніші марки місяця

Упродовж квітня в Україні було зареєстровано понад 5,7 тис. нових легкових авто, що на 11% більше ніж торік

Утім, за даними асоціації "Укравтопром", відносно березня споживча активність на авторинку впала на 14%.

Найчастіше минулого місяця купували японську Toyota – 856 реєстрацій. Другий результат у Renault – 536 автівок. Трійку лідерів замикає Volkswagen з показником 468 проданих авто.

Також у топ-5 квітня потрапили BMW, з результатом 405 авто, та Skoda – 317 автівок.

Бестселером на українському ринку нових легковиків залишається кросовер Renault Duster, який придбали 484 рази.

Загалом із початку року українці придбали 22,2 тис. нових легкових авто, що на 35% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.