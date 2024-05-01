Безпілотники атакували Рязанський НПЗ. На заводі почалася пожежа

У ніч на 1 травня безпілотники атакували Рязанський нафтопереробний завод в РФ, після вибухів там почалася пожежа.

Про це пише Telegram-канал Baza.

"Безпілотники атакували Рязанський НПЗ. Там почалася пожежа. За словами очевидців, атака сталася близько третьої години ранку. Очевидці повідомляють про те, що було чутно гул, а потім сталися два вибухи", – йдеться у повідомленні.

Наразі на нафтопереробному заводі працюють співробітники оперативних служб.

За даними джерел liga.net в українських спецслужбах, за атакою на НПЗ стоїть Головне управління розвідки Міноборони України.

Виданню повідомили, що за свідченням очевидців, перші чотири вибухи пролунали на території заводу близько 02:00 ночі, після чого на території НПЗ почалася масштабна пожежа.

Рязанський нафтопереробний завод входить до нафтової компанії "Роснєфть". Максимально можливий обсяг обробки заводом становить 17-18 млн тонн нафти на рік. Основна частина продукції йде на експорт.