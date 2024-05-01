Сенат США підтримав закон про заборону імпорту російського урану

Сенат Сполучених Штатів Америки проголосував за проєкт закону про заборону імпорту збагаченого урану з РФ та передав його на підпис президентові Джо Байдену.

Як пише Bloomberg, документ, який сенатори підтримали одноголосно, забороняє імпорт збагаченого урану з РФ через 90 днів після набуття законом чинності з можливістю тимчасових винятків до січня 2028 року, передає Укрінформ.

За даними Міненерго США, країна отримує з Росії майже чверть збагаченого урану, що використовується як паливо для 90 атомних реакторів. Це приносить РФ близько $1 млрд на рік.

Зазначається, що заміщення цих поставок може виявитися складним завданням і призведе до підвищення вартості збагаченого урану приблизно на 20%.

Раніше Конгрес передбачив виділення $2,7 млрд на розвиток американської уранової галузі за умови, що будуть запроваджені обмеження на імпорт сировини з РФ.

Палата представників схвалила цей законопроєкт ще у грудні 2023 року.

На початку квітня повідомлялося, що в німецькому морському порту Ростока затримали судно "Атлантік Навігатор ІІ", на борту якого знайшли збагачений уран. Паливо призначалося для американських АЕС.