В Україні збільшилась кількість мільйонерів, – Гетманцев

В Україні завершилася кампанія декларування доходів громадян за 2023 рік. Станом на 1 травня декларації подали понад 172 тис. українців.

Про це голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив у Telegram.

"У поданих деклараціях задекларовано річний дохід у сумі 218,5 млрд грн, а податкові зобов’язання до сплати в бюджет ПДФО у сумі 4,8 млрд грн, що на 2,1 млрд грн більше ніж у минулому році, військового збору – 0,9 млрд грн, що на 0,4 млрд грн, більше, ніж в аналогічному періоді минулого року", – зазначив він.

За словами нардерпа, кількість українців, які за результатами 2023 року задекларували річний дохід у сумі понад 1 млн грн становить 10,7 тис. осіб, що на 1,2 тис. більше у порівнянні з минулим роком. Вони мають мають сплатити ПДФО та військового збору на понад 1 млрд грн.

Як додав Гетманцев, значна частина громадян подали декларації з використанням сервісу ДПС щодо передзаповнення декларації, зокрема таким сервісом скористалися більше ніж 120 тис. українців.

Як повідомлялося, за 2023 рік декларації подали понад 660 тисяч чиновників. Це на 100 тисяч менше, ніж до війни.