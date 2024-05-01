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Новини
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В Україні збільшилась кількість мільйонерів, – Гетманцев

гетманцев

В Україні завершилася кампанія декларування доходів громадян за 2023 рік. Станом на 1 травня декларації подали понад 172 тис. українців.

Про це голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив у Telegram.

"У поданих деклараціях задекларовано річний дохід у сумі 218,5 млрд грн, а податкові зобов’язання до сплати в бюджет ПДФО у сумі 4,8 млрд грн, що на 2,1 млрд грн більше ніж у минулому році, військового збору – 0,9 млрд грн, що на 0,4 млрд грн, більше, ніж в аналогічному періоді минулого року", – зазначив він.

За словами нардерпа, кількість українців, які за результатами 2023 року задекларували річний дохід у сумі понад 1 млн грн становить 10,7 тис. осіб, що на 1,2 тис. більше у порівнянні з минулим роком. Вони мають мають сплатити ПДФО та військового збору на понад 1 млрд грн.

Як додав Гетманцев, значна частина громадян подали декларації з використанням сервісу ДПС щодо передзаповнення декларації, зокрема таким сервісом скористалися більше ніж 120 тис. українців.

Як повідомлялося, за 2023 рік декларації подали понад 660 тисяч чиновників. Це на 100 тисяч менше, ніж до війни.

Автор: 

декларація (541) податки (2413) Гетманцев Данило (477)


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Топ коментарі
+5
Депутати,чиновники мільйонери,мільярдери а всі інші жебраки при 2300 пенсії і 8000 зарплати.
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01.05.2024 11:24
+4
Це він тимчасово проживає в Україні, а не його сімя в Франції. У Бубочки поцріота квартири по всьому світу. Кажуть, що і в Аргентині зявилася. Гарна країна для біглих злочинців
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01.05.2024 18:22
+3
Чому це ухилянти не в окопах,а мільйони пи₴дять?
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01.05.2024 13:04
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Депутати,чиновники мільйонери,мільярдери а всі інші жебраки при 2300 пенсії і 8000 зарплати.
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01.05.2024 11:24 Відповісти
Чому це ухилянти не в окопах,а мільйони пи₴дять?
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01.05.2024 13:04 Відповісти
4.8/218.5*100=2.2%-столько платят пидо...асы, а украинцы платят в десять раз больше.
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01.05.2024 11:37 Відповісти
не зовсім так, це доплата податків. Наприклад, зарплата вже оподатковується на рівні роботодавця, але мав інші доходи з яких сплачуєш додатково. Сам так робив через декларацію. А платиш все ті ж 18%+1.5%
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01.05.2024 13:15 Відповісти
"Станом на 1 травня декларації подали понад 172 тис. українців". "Як повідомлялося, за 2023 рік https://biz.censor.net/news/3481798/*********************************************************************************************************".
Як же у нас, виявляється багато чиновників, що не є українцями!
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01.05.2024 11:50 Відповісти
Для мародерокліптоманів війна найкращий час для збагачення... Хто б мав сумнів. І хто там, що декларує...???
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01.05.2024 13:43 Відповісти
Авжеж, добавились мільйонери ТЦКашники.
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01.05.2024 13:48 Відповісти
І ВЛК
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01.05.2024 13:54 Відповісти
Тю, а мені тут вічно про бідних дохторів скиглять....
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01.05.2024 17:15 Відповісти
$25000 - это не сумма. В развитых странах большинство людей за год больше зарабатывает.
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01.05.2024 13:49 Відповісти
Ти диви - скільки броньованих ухилянтів є мільянерами !

Ну й пика у цього Гетьманцева на світлині ... мабуть і він є мільйонером та ще й бронь має.

А "мудрий нарід73%" досі задоволено мовчить, демонструючи , що ця ЗЕвлада його влаштовує.

Телепнями та Бовдурами були 21 квітня 2019 року ... так їми й лишилися !
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01.05.2024 15:21 Відповісти
Весь офіс реЗЕдента, на чолі з зе-лідОром, та всі "слуги народа" непогано прібарахлілісь за останні 2 роки великої війни на мародерстві стікаючої кров"ю України ... Лише на оплаті, ніби то за зброю, яка так і не була поставлена, ОПешні мародери заробили біля 1 мільярда баксів в 2022 році. На незаконних схемах вивезення зерна за кордон через підставні контори було виведено з України 8 мільярдів доларів сша з 2022 по 2023 рік (всі агротрейдери давно керуються єрмачньой з ОП). Такої шаленої, небаченої корупції та мародерства, як за останні 2 роки не було навіть за часів януковича.
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01.05.2024 16:22 Відповісти
Знецінення гривні, а воно радіє.
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01.05.2024 16:25 Відповісти
Какаяразніца?

"ПатріЙот Гетманцев потужно орендує квартиру у своєї матері. У Франції"

06 лютого

З 2022 року його дружина та діти проживають на чужині. Там звели собі елітно кубло.

Про це стало відомо з http://public.nazk.gov.ua/documents/450f50af-0df8-4772-99cf-fb99ba722dab декларації «слуги народу» за 2022 рік.

У декларації в графі «вартість на дату набуття або за останньою грошовою оцінкою» вказано - 9 923 007 грн.

Квартира належить компанії Les Hauts D'Esmeralda, яка зареєстрована у Верхній Савоїй.

Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев задекларував як тимчасове місце проживання дружини та синів квартиру у Франції.

Житло належить фірмі, бенефіціаром якої вказана матір Гетманцева.

За інформацією, яку нардеп вказав у https://public.nazk.gov.ua/documents/450f50af-0df8-4772-99cf-fb99ba722dab декларації за 2022 рік, його дружина та двоє синів тимчасово проживають у квартирі площею 142,65 кв.м. у Франції.

У декларації в графі «вартість на дату набуття або за останньою грошовою оцінкою» вказано - 9 923 007 грн. Квартира належить компанії Les Hauts D'Esmeralda, яка зареєстрована у Верхній Савоїй.
...
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01.05.2024 17:32 Відповісти
Це він тимчасово проживає в Україні, а не його сімя в Франції. У Бубочки поцріота квартири по всьому світу. Кажуть, що і в Аргентині зявилася. Гарна країна для біглих злочинців
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01.05.2024 18:22 Відповісти
З програми партії ВОЮЮЧОЇ країни

12. З огляду на жахливі людські та матеріальні жертви, що їх вимагає війна від нації, особисте збагачення під час війни мусить розглядатися як злочин проти народу. Тому ми вимагаємо безжального вилучення прибутків, зароблених від війни.
18. Ми вимагаємо оголосити безжальну боротьбу проти кожного, хто своєю діяльністю шкодить інтересам суспільства. Ми вимагаємо запровадити смертну кару для тих, хто вчинив злочин проти німецького народу, лихварів та спекулянтів та ін., незалежно від положення в суспільстві, релігійної чи расової приналежності
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01.05.2024 16:45 Відповісти
Це що для німецького народу? цікаво, хто буде працювати на прибуток якщо його вилучають?
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01.05.2024 18:24 Відповісти
А наживатись на крові теж цікаво?
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01.05.2024 18:30 Відповісти
коли гетьманцева на бамбук посадять або на палю
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01.05.2024 17:02 Відповісти
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01.05.2024 17:28 Відповісти
ЗЕбанута шобла радіє, що дорвалась до державного корита і в них закінчилась епоха бідності.
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02.05.2024 08:36 Відповісти
якщо сума в одному місці збільшилась, то в іншому зменшилась, так і тут. Багатії збагатились, а зубожилі ще біднішими стали, покращення по зеленскі.
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01.05.2024 18:19 Відповісти
При зеклептоманах в Україні збільшилося в сотні разів злодїв і казнокрадів.
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01.05.2024 22:08 Відповісти
ну еще бы, вся ЗЕ Быдлячая кодла там и ты в том числе, шавка сивковича....а Дэбилам чешут на едыном гавнофоне какие ху....ые партнеры...
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02.05.2024 09:45 Відповісти

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