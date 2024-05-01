В Україні збільшилась кількість мільйонерів, – Гетманцев
В Україні завершилася кампанія декларування доходів громадян за 2023 рік. Станом на 1 травня декларації подали понад 172 тис. українців.
Про це голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив у Telegram.
"У поданих деклараціях задекларовано річний дохід у сумі 218,5 млрд грн, а податкові зобов’язання до сплати в бюджет ПДФО у сумі 4,8 млрд грн, що на 2,1 млрд грн більше ніж у минулому році, військового збору – 0,9 млрд грн, що на 0,4 млрд грн, більше, ніж в аналогічному періоді минулого року", – зазначив він.
За словами нардерпа, кількість українців, які за результатами 2023 року задекларували річний дохід у сумі понад 1 млн грн становить 10,7 тис. осіб, що на 1,2 тис. більше у порівнянні з минулим роком. Вони мають мають сплатити ПДФО та військового збору на понад 1 млрд грн.
Як додав Гетманцев, значна частина громадян подали декларації з використанням сервісу ДПС щодо передзаповнення декларації, зокрема таким сервісом скористалися більше ніж 120 тис. українців.
Як повідомлялося, за 2023 рік декларації подали понад 660 тисяч чиновників. Це на 100 тисяч менше, ніж до війни.
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Як же у нас, виявляється багато чиновників, що не є українцями!
Ну й пика у цього Гетьманцева на світлині ... мабуть і він є мільйонером та ще й бронь має.
А "мудрий нарід73%" досі задоволено мовчить, демонструючи , що ця ЗЕвлада його влаштовує.
Телепнями та Бовдурами були 21 квітня 2019 року ... так їми й лишилися !
"ПатріЙот Гетманцев потужно орендує квартиру у своєї матері. У Франції"
06 лютого
З 2022 року його дружина та діти проживають на чужині. Там звели собі елітно кубло.
Про це стало відомо з http://public.nazk.gov.ua/documents/450f50af-0df8-4772-99cf-fb99ba722dab декларації «слуги народу» за 2022 рік.
У декларації в графі «вартість на дату набуття або за останньою грошовою оцінкою» вказано - 9 923 007 грн.
Квартира належить компанії Les Hauts D'Esmeralda, яка зареєстрована у Верхній Савоїй.
Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев задекларував як тимчасове місце проживання дружини та синів квартиру у Франції.
Житло належить фірмі, бенефіціаром якої вказана матір Гетманцева.
За інформацією, яку нардеп вказав у https://public.nazk.gov.ua/documents/450f50af-0df8-4772-99cf-fb99ba722dab декларації за 2022 рік, його дружина та двоє синів тимчасово проживають у квартирі площею 142,65 кв.м. у Франції.
У декларації в графі «вартість на дату набуття або за останньою грошовою оцінкою» вказано - 9 923 007 грн. Квартира належить компанії Les Hauts D'Esmeralda, яка зареєстрована у Верхній Савоїй.
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12. З огляду на жахливі людські та матеріальні жертви, що їх вимагає війна від нації, особисте збагачення під час війни мусить розглядатися як злочин проти народу. Тому ми вимагаємо безжального вилучення прибутків, зароблених від війни.
18. Ми вимагаємо оголосити безжальну боротьбу проти кожного, хто своєю діяльністю шкодить інтересам суспільства. Ми вимагаємо запровадити смертну кару для тих, хто вчинив злочин проти німецького народу, лихварів та спекулянтів та ін., незалежно від положення в суспільстві, релігійної чи расової приналежності