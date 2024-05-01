Україна оновила загальні положення безпеки АЕС

Державна інспекція ядерного регулювання затвердила нову реакцію Загальних положень безпеки атомних станцій.

Про це повідомляє пресслужба ДІЯРУ.

Зазначається, що це є основним документом із серії вітчизняних норм та правил з ядерної та радіаційної безпеки атомних станцій.

Документ встановлює вимоги, принципи і критерії безпеки атомних станцій, а також вимоги щодо впровадження основних технічних та організаційних заходів, спрямованих на їх реалізацію та захист людей і довкілля від можливого радіаційного впливу.

"Під час перегляду Загальних положень безпеки атомних станцій, у порівнянні з попередньою редакцією, основних змін зазнали розділи, що встановлюють критерії безпеки, вимоги до забезпечення реалізації стратегії глибокоешелонованого захисту, вимог до аналізу безпеки, вимоги до проектування та експлуатації АЕС", – наголошують атомники.

Після офіційної публікації Загальних положень безпеки АЕС НАЕК "Енергоатом" має провести аналіз відповідності умов та меж безпеки, встановлених чинними ліцензіями, новим вимогам та, за необхідності, розробити і погодити з Держатомрегулювання перелік заходів, направлених на усунення виявлених відхилень.