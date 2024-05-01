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Bloomberg оновив рейтинг найбагатших бізнесменів. Ахметов – єдиний українець

арно,бернар

Французький мільярдер Бернар Арно, який має контрольний пакет у компанії LVMH, очолив рейтинг найбагатших людей світу.

Відповідний рейтинг Bloomberg опублікував 1 травня, передає Укрінформ.

Відповідно до нього, статки Арно становлять $215 млрд. Від початку року вони виросли ще на $7 млрд.

На другому місці розташувався засновник і ексгендиректор Amazon Джефф Безос, статки якого оцінюють у $198 млрд, що більше на $20,8 млрд, ніж станом на початок року.

Трійку лідерів замикає засновник компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск – $194 млрд.

До десятки найбагатших людей також увійшли засновник Meta Марк Цукерберг ($153 млрд), засновник Microsoft Білл Гейтс ($149 млрд), співзасновники компаній Google, Alphabet Ларрі Пейдж ($146 млрд) і Сергій Брін ($138 млрд), колишній гендиректор Microsoft Стів Балмер ($130 млрд), американський інвестор і філантроп Воррен Баффет ($132 млрд) та засновник і голова корпорації Oracle Ларрі Еллісон ($129 млрд).

Єдиним українцем у переліку є Рінат Ахметов, він посів 438 місце зі статками $6,34 млрд. У 2024 році вони зросли на $499 млн.

Автор: 

рейтинг (955) мільярдери (217)


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Топ коментарі
+6
Ахметов все робив,щоб війна 2014 р. прийшла на Донбас.А сьогодні найбагатший в Україні - буде колись йому ,,нагорода''....?
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01.05.2024 15:40
+3
Ахметов-лох.За майже 30 років мізер.Як що розрахувати його заробіткі в баксах за 5років при чьому маючи промислову(металургійну і енергетичну базу).Він заробив меньше чем "презідент-простий парень з народу".Хтось каже що можна в США заробити капітали на природніх ресурсах,технологіях,услугах.Но Україна переплюнула усіх.Можна заробляти на сцені,корчячи рожи,кидати тупі шутки,і навздогнати одного з одіозних алігірхів,як що тебе оберуть у презіденти.
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01.05.2024 14:58
+3
Єдиним українцем у переліку є Рінат Ахметов ...".

БРЕХНЯ! Я так гадаю, що Військовий Вождь та Єрмак , а може ще й Шурма, також є доляровими мільярдерами ... тільки офшорними.

Це тільки лох73% може думати про їх честноту ... а розумні люди добре знають , що так звана "земельна реформа" , легалізація грального бізнесу , "медичного" канабісу ... робилася не за "дякую". А ще є "велике будівницьство"-крадівницьтво . А ще - мародерство західної допомоги під час цієї війни !

Вова Оманський та його вірний Єрмак навіть не могли собі уявити , що так можна збагатитися під час кривавої війни !

За це треба дякувати "мудрому наріду73%"! Хотіли мати Президентом веселого хлопчиська замість Шоколадного Злодія , який робив цукерки на фабриці в Липецьку , а також був алкашом та ще свого брата вбив ( була така цікава інформація на телеканалах Хасид-ТВ перед останніми виборами Президента , коли вони лоху73% впарювали цього веселого хлопчиська в якості нового Президента) - ось і маєте "веселе" та розкішне життя ... але не для себе.
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01.05.2024 15:16
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Маловато будет. Надо поднять до рыночной, а то Ринат Леонидович как-то грустно в списке смотрится
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01.05.2024 14:23 Відповісти
Ахметов-лох.За майже 30 років мізер.Як що розрахувати його заробіткі в баксах за 5років при чьому маючи промислову(металургійну і енергетичну базу).Він заробив меньше чем "презідент-простий парень з народу".Хтось каже що можна в США заробити капітали на природніх ресурсах,технологіях,услугах.Но Україна переплюнула усіх.Можна заробляти на сцені,корчячи рожи,кидати тупі шутки,і навздогнати одного з одіозних алігірхів,як що тебе оберуть у презіденти.
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01.05.2024 14:58 Відповісти
Якщо рахувати, меньше ніж, послугах, корчачі пики, тупі жарти, навздогнати алігірхів (зате нік англійською)
Це що
Як що - мозк
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02.05.2024 01:21 Відповісти
Єдиним українцем у переліку є Рінат Ахметов ...".

БРЕХНЯ! Я так гадаю, що Військовий Вождь та Єрмак , а може ще й Шурма, також є доляровими мільярдерами ... тільки офшорними.

Це тільки лох73% може думати про їх честноту ... а розумні люди добре знають , що так звана "земельна реформа" , легалізація грального бізнесу , "медичного" канабісу ... робилася не за "дякую". А ще є "велике будівницьство"-крадівницьтво . А ще - мародерство західної допомоги під час цієї війни !

Вова Оманський та його вірний Єрмак навіть не могли собі уявити , що так можна збагатитися під час кривавої війни !

За це треба дякувати "мудрому наріду73%"! Хотіли мати Президентом веселого хлопчиська замість Шоколадного Злодія , який робив цукерки на фабриці в Липецьку , а також був алкашом та ще свого брата вбив ( була така цікава інформація на телеканалах Хасид-ТВ перед останніми виборами Президента , коли вони лоху73% впарювали цього веселого хлопчиська в якості нового Президента) - ось і маєте "веселе" та розкішне життя ... але не для себе.
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01.05.2024 15:16 Відповісти
Ахметка гудок такий-же українец, як ***** ніандерталець. Він татарин.
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01.05.2024 16:05 Відповісти
Він, намвідміну від тебе, громадянин України. І нічого тут план по вкидам на українському сайті виконувати.
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01.05.2024 20:39 Відповісти
Синку, твій висер зараховано. Зайди в офіс розігнаної партії регіонів, тобі ахметовська братва наллье гранчак стекломою і дасть 200 гр. ліверної ковбаси на закуску. А потім рудий Ахметка-гудок для тебе особисто ростігне ширіньку на своїх штанцях. Далі ти знаеш що від тебе требуеться, тобі не вперше.
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02.05.2024 07:47 Відповісти
Синку, а шо ти там кукурікав, півник ригоанальний, про громадянство? Ти перебрав стекломою, лапоть козломордий, проспись, а то небе за такий провал навіть рудий ригоанал Ахметка-гудок нагне и пенделем-піджопником нажене, як найтупішого півника з свого петушарія.
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02.05.2024 07:52 Відповісти
Так ЗЕбанутий блазень обіцяв всій своїй пархотій банді, що у них завершиться епоха бідності, ось і завершилася, особи, прібліжонние до шута якщо не мільярдери за рахунок України, то точно мільйонери. А тупе бидло подумало, що блазень кукурікае це їм, ідіотам, і на радощах побігло голосувати за блазня.
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02.05.2024 08:04 Відповісти
Ахметов все робив,щоб війна 2014 р. прийшла на Донбас.А сьогодні найбагатший в Україні - буде колись йому ,,нагорода''....?
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01.05.2024 15:40 Відповісти
Він такий українець,як я португалець))
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01.05.2024 16:21 Відповісти
Так дело поправимое.))) **** там с Чехии до Атлантики ехать? Утром вышел не спеша, а вечером уже португалец и на берегу океана ужинаешь морепродуктами. Вам европейцам не привыкать к смене места жительства. пола и такое прочее.)))
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01.05.2024 20:48 Відповісти
Та наш Ахметка просто якийсь оборванець.
За державу прикро.
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01.05.2024 17:34 Відповісти
Наразі основний бізнес Ахметова поза межами України.. Раніше українські активи складали більше 70% його капіталу, зараз все більшу частку складають актив в США та Європі..
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01.05.2024 17:43 Відповісти
Цікаво було би побачити список найбагатших державних діячів України, хто розбагатів останніми роками, за часи війни
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01.05.2024 18:00 Відповісти
Списку нема, але э така інфа - кількість мільонерів в Україні зросла у 23 році - https://ua.korrespondent.net/business/economics/4683256-v-ukraini-zrosla-kilkist-milioneriv-za-rik https://ua.korrespondent.net/business/economics/4683256-v-ukraini-zrosla-kilkist-milioneriv-za-rik

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02.05.2024 08:30 Відповісти
А когда-то самым богатым человеком в мире был Билл Гейтс аж с ОДНИМ миллиардом долларов состояния. А теперь у людей эти миллиарды уже сотнями. Растет благосостояние народа.
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01.05.2024 18:21 Відповісти
Когда-то за один доллар можно было арендовать салун с прститутками на целый месяц. )))

Нынче долларовых бумажек столько напечатано, что можно ими Землю обгорнуть несколько раз, но бумажками они и останутся, так как ничем не подкреплены. Если рухнет статус доллара как единой валюты, то США ждут великие катаклизмы.
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01.05.2024 20:45 Відповісти
по фразе "доллар руxнет" всегда узнаешь кацапа
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10.05.2024 20:47 Відповісти
Понятное дело, как не быть единым украинцем, если Блумберг и Форбс только официальных в списки заносит?))) Вот если-бы воров они так-же считали и записывали, то прозрели-бы многие от количества украинских миллиардеров.
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01.05.2024 20:50 Відповісти

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