Bloomberg оновив рейтинг найбагатших бізнесменів. Ахметов – єдиний українець

Французький мільярдер Бернар Арно, який має контрольний пакет у компанії LVMH, очолив рейтинг найбагатших людей світу.

Відповідний рейтинг Bloomberg опублікував 1 травня, передає Укрінформ.

Відповідно до нього, статки Арно становлять $215 млрд. Від початку року вони виросли ще на $7 млрд.

На другому місці розташувався засновник і ексгендиректор Amazon Джефф Безос, статки якого оцінюють у $198 млрд, що більше на $20,8 млрд, ніж станом на початок року.

Трійку лідерів замикає засновник компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск – $194 млрд.

До десятки найбагатших людей також увійшли засновник Meta Марк Цукерберг ($153 млрд), засновник Microsoft Білл Гейтс ($149 млрд), співзасновники компаній Google, Alphabet Ларрі Пейдж ($146 млрд) і Сергій Брін ($138 млрд), колишній гендиректор Microsoft Стів Балмер ($130 млрд), американський інвестор і філантроп Воррен Баффет ($132 млрд) та засновник і голова корпорації Oracle Ларрі Еллісон ($129 млрд).

Єдиним українцем у переліку є Рінат Ахметов, він посів 438 місце зі статками $6,34 млрд. У 2024 році вони зросли на $499 млн.