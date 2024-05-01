Bloomberg оновив рейтинг найбагатших бізнесменів. Ахметов – єдиний українець
Французький мільярдер Бернар Арно, який має контрольний пакет у компанії LVMH, очолив рейтинг найбагатших людей світу.
Відповідний рейтинг Bloomberg опублікував 1 травня, передає Укрінформ.
Відповідно до нього, статки Арно становлять $215 млрд. Від початку року вони виросли ще на $7 млрд.
На другому місці розташувався засновник і ексгендиректор Amazon Джефф Безос, статки якого оцінюють у $198 млрд, що більше на $20,8 млрд, ніж станом на початок року.
Трійку лідерів замикає засновник компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск – $194 млрд.
До десятки найбагатших людей також увійшли засновник Meta Марк Цукерберг ($153 млрд), засновник Microsoft Білл Гейтс ($149 млрд), співзасновники компаній Google, Alphabet Ларрі Пейдж ($146 млрд) і Сергій Брін ($138 млрд), колишній гендиректор Microsoft Стів Балмер ($130 млрд), американський інвестор і філантроп Воррен Баффет ($132 млрд) та засновник і голова корпорації Oracle Ларрі Еллісон ($129 млрд).
Єдиним українцем у переліку є Рінат Ахметов, він посів 438 місце зі статками $6,34 млрд. У 2024 році вони зросли на $499 млн.
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Це що
Як що - мозк
БРЕХНЯ! Я так гадаю, що Військовий Вождь та Єрмак , а може ще й Шурма, також є доляровими мільярдерами ... тільки офшорними.
Це тільки лох73% може думати про їх честноту ... а розумні люди добре знають , що так звана "земельна реформа" , легалізація грального бізнесу , "медичного" канабісу ... робилася не за "дякую". А ще є "велике будівницьство"-крадівницьтво . А ще - мародерство західної допомоги під час цієї війни !
Вова Оманський та його вірний Єрмак навіть не могли собі уявити , що так можна збагатитися під час кривавої війни !
За це треба дякувати "мудрому наріду73%"! Хотіли мати Президентом веселого хлопчиська замість Шоколадного Злодія , який робив цукерки на фабриці в Липецьку , а також був алкашом та ще свого брата вбив ( була така цікава інформація на телеканалах Хасид-ТВ перед останніми виборами Президента , коли вони лоху73% впарювали цього веселого хлопчиська в якості нового Президента) - ось і маєте "веселе" та розкішне життя ... але не для себе.
За державу прикро.
Нынче долларовых бумажек столько напечатано, что можно ими Землю обгорнуть несколько раз, но бумажками они и останутся, так как ничем не подкреплены. Если рухнет статус доллара как единой валюты, то США ждут великие катаклизмы.