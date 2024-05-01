У роботі monobank знову стався збій (оновлено)

У роботі віртуального банку monobank у середу, 1 травня, стався збій.

Інформацію про співзасновник проєкту Олег Гороховський підтвердив у Telegram.

"Збій у застосунку. Виправляємо. Перепрошую у всіх, кого підводимо", – написав він о 12:26.

Вже о 13:04 Гороховський додав, що рободу додатку вдалося відновити.

"Відновились. Переходимо до аналізу причин. Перепрошую ще раз у всіх кого підвели!", – повідомив співзасновник monobank.

Як повідомлялося, попередній масштабний збій у роботі monobank стався 1 квітня, тоді послуги були недоступні кілька годин.

Нагадаємо, український віртуальний банк monobank працює на ліцензії "Універсал Банку". Минулого року він обігнав "Ощадбанк" та став другим за кількістю активних банківських карток в Україні.