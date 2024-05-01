У "Межигір’ї" розпочалася передача майна державі

Спеціальна адміністрація парка-пам’ятки "Межигір’я" спільно з АРМА розпочали передачу у державне управління арештованих активів, які розташовані на території парку та арештовані у кримінальному провадженні щодо експрезидента Віктора Януковича.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів.

Зазначається, що першим етапом процесу передачі майна в управління держави є перевірка наявності і огляд майна "Межигір’я". У подальшому ними розпоряджатиметься держустанова "Парк-пам'ятка садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення "Межигір'я".

Зокрема, має бути передано рухоме майно, яке знаходиться на державній землі парка-пам’ятки і яке є складовою інфраструктури паркового комплексу та використовується в тепло-, електро-, водопостачанні та водовідведенні, а також в охороні паркового комплексу. Тобто це майно, яке знаходиться на державних землях та забезпечує безперебійну роботу державної установи.

Держпарк-пам’ятка "Межигір’я" також пропонує офіційне працевлаштування робітникам парку, які понад 10 років утримували та берегли його.

Нагадаємо, у 2023 році Верховна Рада схвалила закон, який повернув "Межигір’я" у держвласність та створив новий об’єкт природно-заповідного фонду на 138,6 га земель державної власності з офіційною назвою парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення "Межигір’я".

Межигір'я – колишня приватна резиденція президента-втікача Віктора Януковича у селі Нові Петрівці, що неподалік від Києва.

23 лютого 2014 року Верховна Рада ухвалила постанову про передачу резиденції у державну власність.