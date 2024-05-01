Кабмін урізав ліміти за найпопулярнішим напрямком пільгових кредитів для бізнесу

Кабінет Міністрів змінив умови програми пільгового кредитування бізнесу "Доступні кредити 5-7-9%", зменшивши ліміти для позик на фінансування оборотного капіталу.

Відповідне рішення було затверджено на засіданні уряду 30 квітня, повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Зокрема максимальну суму кредитування на цілі фінансування оборотного капіталу знижено до 5 млн гривень. Водночас ліміти пільгових кредитів на інвестиційні цілі залишаються без змін, зокрема для підприємств переробної промисловості вони становлять 150 млн грн.

Водночас ліміт кредитування галузі тваринництва збільшили до 150 млн грн.

У першому кварталі 2024 року підприємці отримали пільгові кредити на загальну суму 22,8 млрд грн. Найбільше доступних кредитів залучили саме на поповнення обігових коштів – на 10,4 млрд грн.

"Держава має обмежений ресурс дешевих грошей для підтримки бізнесу. І ми прагнемо застосувати його максимально ефективно. В умовах, коли Нацбанк поступово зменшує облікову ставку, обігові кошти стають доступнішими на ринкових умовах. Відповідно Уряд модернізує програму "5-7-9%" таким чином, аби перефокусувати цей вид державної підтримки на інвестиційне кредитування", – пояснила заступниця міністра економіки Надія Бігун.

Читайте також: Кабмін виділив 3 мільярди на компенсації за збудовані бізнесом дороги за законом про "інвестнянь"

При цьому Кабмін змінив параметри програми, які впливають на прибуток банків. Розмір маржі банків, які працюють з позичальниками за програмою "Доступні кредити 5-7-9%, було обмежено, що дозволить вивільнити 3 млрд грн і направити ці кошти безпосередньо на кредитування бізнесу.