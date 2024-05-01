Офіс президента готує відставку Кубракова, його місце може зайняти міністр оборони Умєров, – джерела (оновлено)

Офіс президента готує відставку віцепрем’єр-міністра з відновлення – міністра інфраструктури Олександра Кубракова. На його місце можуть призначити міністра оборони Рустема Умєрова.

Про це повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов із посиланням на джерела.

"Причина відставки – поступова зачистка головою офісу президента Андрієм Єрмаком усіх керівників, які мають право заходити до Зеленського самостійно, напряму без узгоджень з Єрмаком", – зазначив він.

За словами Бутусова, Єрмак почав активні дії з дискредитації Кубракова після конфлікту щодо звільнення міністра оборони Резнікова.

"На цю посаду претендував Кубраков, але Єрмак вважає, що контроль міністра оборони та міністра закордонних справ це його виключна сфера впливу, і там мають призначатись тільки ті люди, яких він контролює. Хто може бути наступним кандидатом на посаду міністра, якщо дійсно, Кубракова зібʼють Умєровим, поки що не визначено. Серед кандидатів на посаду міністра розглядаються деякі наймедійніші військові, основне завдання створити позитивний піар-ефект", – пояснив головред Цензор.НЕТ.

Водночас, з кампанією по усуненню Кубракова Єрмак намагається дискредитувати в очах президента віцепремʼєр-міністра Михайла Федорова та голови СБУ Василя Малюка, додає Бутусов.

Згодом Центр протидії дезінформації про РНБО назвав інформацію про ймовірну відставку Умєрова та зміни в уряді "фейком".

"В українському інформаційному просторі поширюється інформація, що найближчим часом "відбудеться відставка Рустема Умєрова з посади Міністра оборони України". Повідомляється, що буцімто він має обійняти посаду Міністра інфраструктури України замість Олександра Кубракова. Центр верифікував інформацію у відповідних структур та зазначає, що ця інформація не відповідає дійсності", – заявили у ЦПД.

Як повідомлялося, раніше депутати від "Слуги народу" розповідали, що Офіс президента відклав розгляд кадрових ротацій в уряді на травень. Одним з кандидатів на звільнення називають віцепрем’єра та міністра інфраструктури Олександра Кубракова, але точний перелік кадрових змін наразі невідомий.

З лютого кадрове "перезавантаження" влади президент анонсував Володимир Зеленський. Очікувалось, що Верховна Рада розгляне питання кадрових змін у Кабінеті Міністрів минулого тижня.

Зауважимо, що Центр протидії дезінформації при РНБО раніше видаляв свої повідомлення після того, як вони виявлялися неправдивими.