АМКУ оштрафував "Київоблгаз" після скарг забудовників з Вишневого та Ірпеня

Антимонопольний комітет України оштрафував АТ "Київоблгаз" на 7,64 млн грн за зловживання монопольним становищем при наданні послуг з приєднання до газорозподільних систем в межах Київської області.

Про це йдеться в повідомленні АМКУ.

"30 квітня 2024 року тимчасова адміністративна колегія АМКУ постановила, що АТ "Київоблгаз" вчинило порушення закону України "Про захист економічної конкуренції", передбачене частиною першою статті 13 та пунктом 2 статті 50", – сказано в повідомленні.

Справи "Київоблгазу"

"Київоблгаз" у період з січня 2021 року по серпень 2023 року (включно) займало монопольне становище на ринку послуг з приєднання до газорозподільних систем в межах Київської області, оскільки газорозподільна система в регіоні перебуває у власності компанії й не має жодного конкурента на цьому ринку.

В АМКУ навели дві справи стосовно "Київоблгазу".

У першій забудовники в Ірпені звернулися до компанії з метою приєднання об’єкта будівництва до газорозподільної системи.

"Київоблгаз" видав технічні умови приєднання до газорозподільної системи з вимогою встановлення єдиного вузла обліку газу для багатоквартирного житлового будинку за рахунок замовників послуги з приєднання. Разом з тим, в опитувальному листі до заяви про надання такої послуги замовники передбачили встановлення поквартирних засобів вимірювальної техніки.

Однак законодавством не передбачено обов’язку встановлювати загальнобудинковий вузол обліку газу в разі встановлення поквартирних засобів вимірювальної техніки.

Також, якщо відповідно до заяви на приєднання та доданих до неї документів передбачається організація комерційного обліку на об’єкті замовника шляхом встановлення поквартирних лічильників газу, то в такому випадку улаштування загальнобудинкового вузла обліку здійснюється за рахунок його ініціатора, тобто в даному випадку – за рахунок "Київоблгазу".

За цю справу на "Київоблгаз" було накладено штраф у розмірі 3 млн грн.

У рамках другої справи: забудовникам у Вишневому та Ірпені "Київоблгаз" видав технічні умови приєднання до газорозподільної системи, в яких визначило місце забезпечення потужності у значній віддаленості від об'єкта будівництва.

У зв'язку з цим у забудовників виникла необхідність в отриманні вихідних даних для проведення перевірочного гідравлічного розрахунку з метою визначення ближчого місця забезпечення потужності.

Послуга з проведення гідравлічного розрахунку є конкурентною, проте документи, які необхідні для її проведення, знаходяться виключно у розпорядженні оператора ГРМ, тобто "Київоблгазу".

При цьому, АТ "Київоблгаз" відмовило замовникам у наданні вихідних даних, необхідних для проведення гідравлічного розрахунку, аргументуючи це виключним правом на надання даної послуги оператором ГРМ.

За це порушення "Київоблгаз" було оштрафовано на 4,64 млн грн.