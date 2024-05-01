В Україні нарахували 160 тисяч чиновників, мобілізовано – 2,5%, – НАДС. ІНФОГРАФІКА
Станом на 1 квітня 2024 року в Україні налічувалося 159 333 державних службовців, у першому кварталі їх кількість зменшилася на 571.
Водночас кількість вакантних посад на державній службі зросла на 1667 – до 40 769, повідомляє Національне агентство з питань державної служби (НАДС).
Фактична кількість працюючих державних службовців-жінок становить 119 696 осіб, чоловіків – лише 39 637.
При цьому з усієї кількості держслужбовців лише 4 180 (з них 812 – жінки) мобілізовано або проходять службу у військах територіальної оборони ЗСУ та добровольчих формуваннях територіальних громад. Ця кількість упродовж трьох місяців зросла на 42 особи (з них 38 – жінки).
З початку повномасштабної агресії 138 державних службовців загинули, а 263 – зазнали поранення.
1180 державних службовців наразі перебувають за кордоном. Упродовж трьох місяців їх стало менше на 204 особи.
Скільки держслужбовців в Україні?
Як повідомлялося, станом на 1 січня 2024 року у 108 органах державної влади фактично працювали 169 тис. осіб. За минулий рік їх фактична чисельність скоротилася на 6,8 тис. осіб.
Станом на початок 2023 року у 109 органах державної влади в Україні працювали 175,8 тис. осіб, протягом 2022 року фактична чисельність працівників цих органів знизилася на 9,6 тис. осіб.
Станом на 1 січня 2023 року чисельність населення України оцінювалася у 28-34 млн. В Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи вважають, що до 2030 року вона може зменшитися до 24-32 мільйонів у межах кордону до початку повномасштабного вторгнення Росії.
Попри падіння фактичної кількості населення, показник кількості державних службовців в Україні не можна назвати завищеним, вважає міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов.
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В цілому штат десь під 900тис з копійками.
https://biz.censor.net/news/3481798/*********************************************************************************************************
І цей мільйон ходив в інтерв'ю з Ніколовим. І не тільки - колишній очільник набу Ситнік.
(І українці вони тільки за прізвищами, а не етнікою та патріотизмом).
"Вливайтесь !"
Там 280 вакансій категорії "А". Я так розумію, так ЗП вище даху.
Наша держава дуже багата що під час війни.... в якої середня зарплата держслужбовців 40тис... що набагато вище середніх зарплат платників податків
У теробороні та дфтг-сидить собі високомотивований патріотично налаштований посадовець вдома і на додачу до збереженого посадового окладу ще й виплати від міноборони отримує.
Це й є ті "втрачені" 300,000 пАтужних ваівак, що третій рік воюють, навіть не знаучи номера своєї в/ч.
Порівняйте кількість військ з обох сторін зараз і тоді.
В Україні кількість на 100 тис. населення становить 287,3 (майже так само, як і у Литві). Найменша кількість поліцейських на 100 тисяч населення у Данії (192,4), Ісландії (186,6) та Фінляндії (139,6). Загалом у більшості країн Європи кількість поліцейських на 100 тис. населення ‒ від 217 до 386.
В рахі - 513 гестаповців на 100 тисяч, в Іспанії, де ти дупку грієш - 346, Франція - 367.
Не багато і не мало, середній показник, який корельюється з поточним військовим станом і необхідністтю підтримувати лад.