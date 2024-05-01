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Новини
4 205 30

В Україні нарахували 160 тисяч чиновників, мобілізовано – 2,5%, – НАДС. ІНФОГРАФІКА

чиновник,чиновники

Станом на 1 квітня 2024 року в Україні налічувалося 159 333 державних службовців, у першому кварталі їх кількість зменшилася на 571.

Водночас кількість вакантних посад на державній службі зросла на 1667 – до 40 769, повідомляє Національне агентство з питань державної служби (НАДС).

Фактична кількість працюючих державних службовців-жінок становить 119 696 осіб, чоловіків – лише 39 637.

Кількість держслужбовців на 1 квітня 2024 року.

При цьому з усієї кількості держслужбовців лише 4 180 (з них 812 – жінки) мобілізовано або проходять службу у військах територіальної оборони ЗСУ та добровольчих формуваннях територіальних громад. Ця кількість упродовж трьох місяців зросла на 42 особи (з них 38 – жінки).

З початку повномасштабної агресії 138 державних службовців загинули, а 263 – зазнали поранення.

Кількість держслужбовців на 1 квітня 2024 року.

1180 державних службовців наразі перебувають за кордоном. Упродовж трьох місяців їх стало менше на 204 особи.

Скільки держслужбовців в Україні?

Як повідомлялося, станом на 1 січня 2024 року у 108 органах державної влади фактично працювали 169 тис. осіб. За минулий рік їх фактична чисельність скоротилася на 6,8 тис. осіб.

Станом на початок 2023 року у 109 органах державної влади в Україні працювали 175,8 тис. осіб, протягом 2022 року фактична чисельність працівників цих органів знизилася на 9,6 тис. осіб.

Станом на 1 січня 2023 року чисельність населення України оцінювалася у 28-34 млн. В Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи вважають, що до 2030 року вона може зменшитися до 24-32 мільйонів у межах кордону до початку повномасштабного вторгнення Росії.

Попри падіння фактичної кількості населення, показник кількості державних службовців в Україні не можна назвати завищеним, вважає міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов.

Автор: 

чиновник (87) держслужбовці (105) НАДС (19)


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Топ коментарі
+5
В Україні чиновники - окремий управлінський клас. Каста. Мафія. Паразити.
(І українці вони тільки за прізвищами, а не етнікою та патріотизмом).
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01.05.2024 17:06
+3
Ще є всілякі структури так звані юридичні особи публічного права та ДП в структурі міністерств.... це ті самі чиновники з дотаціями з бюджету тільки не входять в список цих 160 тис...

Наша держава дуже багата що під час війни.... в якої середня зарплата держслужбовців 40тис... що набагато вище середніх зарплат платників податків
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01.05.2024 17:44
+2
В нас за цією статтею - хребтом держави є жінки.
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01.05.2024 19:18
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Щось не сходиться. Подало декларацій більше 600тис.
В цілому штат десь під 900тис з копійками.
https://biz.censor.net/news/3481798/*********************************************************************************************************
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01.05.2024 16:59 Відповісти
При суттєвій зміні майнового стану подається декларація, при переході на іншу посаду подається, для участі у конкурсі подається, при звільненні з роботи теж подається Отак в набігає...
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01.05.2024 17:39 Відповісти
Не. В заголовку чітко написано чиновників.
І цей мільйон ходив в інтерв'ю з Ніколовим. І не тільки - колишній очільник набу Ситнік.
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01.05.2024 19:30 Відповісти
В Україні чиновники - окремий управлінський клас. Каста. Мафія. Паразити.
(І українці вони тільки за прізвищами, а не етнікою та патріотизмом).
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01.05.2024 17:06 Відповісти
Водночас кількість вакантних посад на державній службі зросла на 1667 - до 40 769, повідомляє Національне агентство з питань державної служби (НАДС).

"Вливайтесь !"

Там 280 вакансій категорії "А". Я так розумію, так ЗП вище даху.
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01.05.2024 19:25 Відповісти
Хребет держави)))
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01.05.2024 17:21 Відповісти
В нас за цією статтею - хребтом держави є жінки.
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01.05.2024 19:18 Відповісти
Ще є всілякі структури так звані юридичні особи публічного права та ДП в структурі міністерств.... це ті самі чиновники з дотаціями з бюджету тільки не входять в список цих 160 тис...

Наша держава дуже багата що під час війни.... в якої середня зарплата держслужбовців 40тис... що набагато вище середніх зарплат платників податків
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01.05.2024 17:44 Відповісти
Середня ЗП у 40 тис. це якась помилка. Можливо серед керівників держустанов.
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01.05.2024 19:26 Відповісти
Ні не помилка така зарплата була озвучена в повідомленні від кабміну.... в якому вони хвалились що будуть оптимізовувати держапарат та скорочувати 20 тис держслужбовців.... але все як завжди залишилось тільки заявами
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01.05.2024 19:55 Відповісти
160 тис. всього - 119 тис. категорії "В". Ви справді думаєте, що у них ЗП 40 тис. ??
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01.05.2024 20:07 Відповісти
Де саме проходить їх служба?
У теробороні та дфтг-сидить собі високомотивований патріотично налаштований посадовець вдома і на додачу до збереженого посадового окладу ще й виплати від міноборони отримує.
Це й є ті "втрачені" 300,000 пАтужних ваівак, що третій рік воюють, навіть не знаучи номера своєї в/ч.
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01.05.2024 18:45 Відповісти
Так, усі 167 тис. сидять удома і вас дражнять своєю ЗП.
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01.05.2024 19:28 Відповісти
"Прі пожарє виносіть в пєрвую очєрєдь!" (с)
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01.05.2024 18:46 Відповісти
Чому я не люблю українських журналістів. Написав в заголовку "В Україні нарахували 160 тисяч чиновників, мобілізовано - 2,5%", написав в сатті: "Фактична кількість працюючих державних службовців-жінок становить 119 696 осіб, чоловіків - лише 39 639". По факту - 40 тисяч - некомплект, жінок не мобілізують, біля 40 тисяч - чоловіки - хз в якому стані, на держслужбу ж не вимагають стан здоров'я, як в ССО. В результаті - можна, теоритично, мобілізувати 40 тисяч не підготованих громадян. Питання наступне - якщо вони не потрібні - то навіщо ви їх там утримуєте, якщо вони потрібні - то кого замість них ви збираєтеся посадити працювати? Це ж, мабуть, теж якась кваліфікована робота, де потрібні фахівці? По факту - всі гарлають "мобілізуємо поліцію" - з 200000 працівників якої 62000 жінок і всього 96 тисяч чоловіків, які можуть залучатися до патрулювання. Мені видається, що з пустого мішка, яким є оці джерела поповнення для армії - нічого ніхто не витрусить, бо, по-перше, сумарно чоловіків-держслужбовців і чоловіків поліцейських 135 тисяч. А, по-друге, якщо не збираються скасовувати поліцію і держустанови - то питання - що будуть робити балакуни, які піднімають цю хвилю - після того, як ці 135 тисяч мобілізують? Набрати і навчити знову? Ну, з дежслужбою не можуть набрати 40 тисяч - так випливає зі статті. Поліція - це спецпідготовка, мабуть готують доволі довго. Це- коротше - все ****** популізм. Когось можна мобілізувати, звісно, і з цих структур, але ці всі підрахунки показують, що навіть максимальна мобілізація лише цих людей - нічого не дасть, натомість - з'являться нові проблеми.
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01.05.2024 19:15 Відповісти
не вешайте лапшу Ребэ - во время 2 мировой войны на территории ссср в тыловых регионах был такой неукомплект мусаров - что иногда доходило до 1МУСАРА НА РАЙОН -ПОВТОРЯЮ -ОДНОГО МУСОРА НА РАЙОН -а дети и бабы работали на заводах в 3 смены и клепали патроны и снаряды -про чиновников я вообще молчу
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01.05.2024 19:24 Відповісти
Зауваження слушне, але не зовсім. Об*єктивно тоді ситуація була інша.

Порівняйте кількість військ з обох сторін зараз і тоді.
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01.05.2024 19:31 Відповісти
В срср були війська НКВС, разом з міліцією вони складали 1,5-2 мільйонів. Не треба тут чесати про 1 міліціонера на район, це піздьож.
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01.05.2024 19:36 Відповісти
Скоріш за все мається на увазі, що вони массово були притягнуті ближче до фронту. А в глибокому тилу, так, мінімум.
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01.05.2024 20:09 Відповісти
В срср купа совслужбовців і "органів" сиділа в тилу з "бронею". Мобілізували селян і робітників (і то не з підприємст). Ви менше радянських агітфільмів про 2 світову дивіться. Партійці з парткомів і менти не мобілізовували до армії, між іншим - радянська влада боялася з самого початку війни повстань в тилу. То ж оце, шо пише чувак з Іспанії - взагалі не пересікається з історичними фактами.
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01.05.2024 20:27 Відповісти
я тебе не несу херню из интернета - а то что мне рассказывали мои родственники -которые тогда жили и про нквд рассказывали -чего они вытворяли -но продразверстки пошли с 1944 года и когда гебешников с фронта отправили по тылам хлебушек для армии собирать
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01.05.2024 20:51 Відповісти
Ой, кому ти шо чеше з Іспанії? Які в сраку родичі, з якими ти в 5-річному віці вів бесіди про кількість ментів на район в другу світову? Максимум, шо тобі твоя баба в 80 років могла про це розповісти "ой, Ваня, тяжело бьіло, война кругом". Ти вже визначся, ти Сєня Мєчєньій, чи письменник книжок про другу світову, а в коментарях стиль написання белетристики відточуєш.
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02.05.2024 01:50 Відповісти
ты все от темы уходишь и чешешь про ссср -нквд и гулаг -а я тебе про Украину - что слишком много мусаров -слишком много чиновников -депутатов -судей прокуроров - и они жируют сейчас во время войны и ни кто им зарплаты не урезал - и ездят на своих каенах и крузаках и дети ихние сидят по Амстердамам и Монреалям и Родину они защищать совсем не собираются -и как был ты у них батраком до войны -так после войны и останешься крипаком и голозадым селюком с оторванной ногой и контузией в башке
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02.05.2024 11:18 Відповісти
ти, звичайно, російський провокатор, але я дам відповідь:

В Україні кількість на 100 тис. населення становить 287,3 (майже так само, як і у Литві). Найменша кількість поліцейських на 100 тисяч населення у Данії (192,4), Ісландії (186,6) та Фінляндії (139,6). Загалом у більшості країн Європи кількість поліцейських на 100 тис. населення ‒ від 217 до 386.
В рахі - 513 гестаповців на 100 тисяч, в Іспанії, де ти дупку грієш - 346, Франція - 367.
Не багато і не мало, середній показник, який корельюється з поточним військовим станом і необхідністтю підтримувати лад.
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04.05.2024 17:58 Відповісти
По новому Закону будуть мобілізовувати 50% придатних держслужбовців. Правда, якщо у конторі на 150 людей 10 чоловіків, і частина непридатні, то ...
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01.05.2024 19:33 Відповісти
Ну, буде й буде, раз Рада прийняла - то хай мобілізують. Тільки це буде (39600-відсоток непридатних)/2, а не половина від 160 тисяч.
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01.05.2024 19:38 Відповісти
+12
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01.05.2024 20:18 Відповісти

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