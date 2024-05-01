В Україні відкриють школу для підготовки фахівців у галузі штучного інтелекту

В Україні на базі Навчально-наукового інституту журналістики КНУ імені Тараса Шевченка разом із американськими партнерами збираються відкрити школу для підготовки спеціалістів у галузі штучного інтелекту.

Про це повідомив директор Інституту журналістики КНУ Юрій Бондар, передає Укрінформ.

"Ринок штучного інтелекту в Україні сьогодні не досить розвинутий, спеціалісти працюють несистемно. Тож такі навчальні платформи, як школа при КНУ, дадуть можливість підготувати та об'єднати спеціалістів, що надалі освоюватимуть світовий ринок, інвестиційний потенціал якого складає мільярди доларів", – сказав Бондар.

Він додав, що, за різними оцінками, в проєкти на ринку штучного інтелекту інвестори вже сьогодні готові вкладати до $10 млн.

Хто навчатиме штучному інтелекту в Україні

Партнерами школи стануть американські меценати – подружжя Шелбі та Калеб Ворд, ідеологи економіки кріейторів, засновники Curious Refuge – першої у світі платформи для ШІ-сторітеллерів.

Їхні тренінги застосовують Американська кіноакадемія, Netflix, Pixar, Google та інші світові технологічні гіганти.

"Безпосередньо у створення школи партнери готові вкладати до $5 млн. Гроші підуть на організацію платформи, яка буде готувати фахівців найвищого рівня за допомогою провідних спеціалістів зі США", – сказав Бондар.

Нині триває імплементація проблематики індустрії штучного інтелекту в навчальні програми для студентів, створення навчальних модулів та облаштування школи.