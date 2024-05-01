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Новини
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Урожай овочів попри втрату Каховського водосховища зріс на 10%: яких культур торік зібрали найбільше?

овочі

Українські господарства у 2023 році виростили майже 8,3 млн тонн овочів, що на 10% більше показника попереднього року (7,5 млн тонн), а також накопали 21,3 млн тонн картоплі (на 2% більше, ніж у 2022 році).

Про це повідомили у Комітеті Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики із посиланням на дані Держстату.

Зокрема, капусти білоголової торік в Україні виробили 1,58 млн тонн (+3,3%). Найбільше зростання у цьому секторі зафіксовано за пекінською капустою, якої зібрали 6,2 тис. тонн – у 2,3 рази більше, ніж роком раніше.

Урожай моркви торів зріс на 12,8% – до 844,4 тис. тонн, а буряку столового – на 2,2%, до 777,7 тис. тонн.

Водночас виробництво цибулі торік збільшилося на 9,8% – до 889 тис. тонн, а от урожай часнику знизився на 1,4%, склавши 186,4 тис. тонн.

Помідорів 2023 року в Україні виростили на 33,9% більше – 1,68 млн тонн, огірків на 5,9% – 874,3 тис. тонн, баклажанів на 7,7% – 32,7 тис. тонн, гарбузів на 2,3% – 563,8 тис. тонн, урожай кабачків залишився майже на рівні попереднього року, склавши 550 тис. тонн.

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Водночас виробництво цукрової кукурудзи зросло на 53,6% – до 74,7 тис. тонн, а урожай хріну збільшився удвічі – до 310 тонн.

Кавунів в Україні торік зібрали 215,7 тис. тонн (+5,5%), динь – 58,9 тис. тонн (-13,2%).

Виробництво грибів скоротилось: печериць – на 4%, до 11,6 тис. тонн, глив – на 46,1%, до 70 тонн.

Як повідомлялося, підрив російськими окупантами греблі Каховської ГЕС минулого року створив ризик втрати 10-14% урожаю овочевих культур через затоплення чи порушення зрошення, проте Нацбанк України оцінював цей показник у 5%. 

Автор: 

урожай (518) Держстат (1428)


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Все закономірно. Демпінг з боку виробників овочів на зрошувальних землях знизився. Вартість експорту зернових - велика. Вирощувати овочі для внутрішнього ринку та переробки виявилось багатьом здалося вигідніше.

Ще б торгові марки розвивали та держава допомагала з експортом готової продукції переробки під українськими брендами. Але це поки що - мрії-мрії.
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01.05.2024 17:54 Відповісти
Що з того, якщо та ж картопля недоступна для харчування?
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01.05.2024 19:51 Відповісти
10 грн кілограм вам не доступно?? Це ви в якому році застрягли?
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01.05.2024 20:07 Відповісти
25 грн. кілограм мені не доступно.
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01.05.2024 21:39 Відповісти
Так не купуй там де по 25 підніми дупу і сходи на базар. Або погукай в інтернеті, привезуть додому. Ще один "піввареника"
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19.05.2024 01:37 Відповісти

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