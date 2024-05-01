Рятувальники купили 18 спецмашин для розмінування по 25 мільйонів гривень за штуку. ФОТО

Управління забезпечення Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС 26 квітня за результатами тендеру замовило ТОВ "Валідус Спецавто" спеціалізованих автомобілів для розмінування на 456,98 млн грн без ПДВ.

За умовами угоди, до кінця року виробник передасть рятувальникам 18 піротехнічних машин важкого типу по 25,39 млн грн ($640 тис.) за одиницю, пишуть Наші гроші із посиланням на дані у системі Prozorro.

Дев'ять спецавтомобілів ВС ПМ-В ITR на базі двомісного повнопривідного шасі Iveco AD380T48W замовник має отримати до кінця літа, а решту дев’ять – до кінця осені.

Машини матимуть кабіну з кондиціонером та обігрівачем для екіпажу і вантажний відсік для перевезення вибухонебезпечних предметів, вибухових речовин і засобів підриву. Вони будуть броньовані за класом захисту ПЗСА-4, а захисна стінка – ПЗСА-6.

Автомобіль матиме кран-маніпулятор Hiab X-Hiduo 158 E-2, електричну лебідку Dragon Winh DWT 22000 HD, навігатор Azimuth M705, сигнально-гучномовний пристрій, пристрій для буксирування з тросом, відсік для спеціального обладнання тощо. Спецобладнання – це комплект вибухотехніка, оглядовий прилад, щупи, ліхтарі, вогнегасники, аптечки, інструменти, бінокль, генератор і тому подібне.

У 2023 році фірма "Валідус Спецавто" по одній продавала рятувальникам такі повнопривідні піротехнічні машини важкого типу ВС ПМ-В по 24,89 млн грн або $681 тис. за одиницю. Серед них були як машини на такому самому шасі, так і на шасі MAN TGS 40.440 6×6 BB CH. Таким чином, у доларах нинішня гуртова ціна виявилась на 6% нижчою за торішню роздрібну ціну, хоча тоді рятувальники додатково передбачали в комплектації одну автомобільну та дві портативні радіостанції, планшет і квадрокоптер.

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Столичною "Валідус Спецавто" володіє і керує Андрій Нагорний із Києва. Із 2016 року з нею підписали договорів на 3,11 млрд грн, переважно "Укрінфрапроект" у 2019-2020 роках.

Вона отримала замовлення без конкуренції, бо на відкриті торги більше ніхто не прийшов. Фірма скинула ціну на 5% від очікуваної вартості закупівлі у 482,91 млн грн.