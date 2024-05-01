Міноборони домовилось про обмеження продажу супутникових знімків України. Їх може використовувати Росія

Представники Міністерства оборони України досягли попередньої домовленості з однією з найбільших світових компаній у сфері супутникової зйомки про обмеження використання знімків української території.

Це єдина супутникова компанія у світі, яка забезпечує щодобову фотозйомку усієї території планети з роздільною здатністю 3-5 метрів, повідомили у пресслужбі Міноборони, не уточнивши її назву з міркувань безпеки.

"Щодня супутникові компанії ведуть зйомку території України. Ці зображення може замовляти ворог – через підставні компанії. Тому ми вдячні партнерам за готовність підписати меморандум з нами і ​​спільно реалізувати механізм щодо обмеження використання знімків нашої території. Ця співпраця має стати прикладом для інших супутникових компаній", – зазначила заступниця міністра Катерина Черногоренко.

За її словами, Міністерство оборони вже опрацьовує міжнародні нормативно-правові механізми для протидії застосування космічної розвідки у війні проти України.

Також Міноборони планує продовження контракту з цією компанією задля замовлення актуальних знімків території України в цілях оборони та безпеки.

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Як повідомлялося, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Міноборони зафіксувало понад сотню "співпадінь", коли супутник вилітав для знімків конкретної території, а через деякий час це місце обстрілювала Росія. Після цього супутник знову прямував на місце для фіксування масштабів обстрілу.

Такі випадки можуть бути свідченням того, що Росія купує супутникові знімки об'єктів на території України через компанії-посередники, заявляли у міністерстві.