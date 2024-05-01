Керівника порту "Чорноморськ" намагалися підкупити за 12 мільйонів хабара

Національне антикорупційне бюро викрило спробу надати 12 млн грн хабара виконувачу обов’язків директора ДП "Міжнародний торговельний порт "Чорноморськ" за ухвалення рішення в інтересах приватної компанії.

Про це йдеться в повідомленні Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Серед підозрюваних:

начальник служби правового забезпечення ДП "МТП "Чорноморськ",

колишній позаштатний радник директора ДП "МТП "Чорноморськ" із правових та економічних питань, згодом – директор приватного підприємства (посади вказані на момент вчинення злочину).

Деталі справи

У 2018 році між Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Одеській області та приватним товариством "Європіан Агро Інвестмент Юкрейн" було укладено договір оренди нерухомого майна.

Відповідно до цього договору приватне товариство орендувало строком на 49 років державне нерухоме майно загальною площею 113 106,50 кв. м із метою організації навантажувально-розвантажувальних робіт, яке обліковувалося на балансі ДП "МТП "Чорноморськ", та зобов’язувалося сплачувати щомісячну орендну плату.

Однак після укладення указаного договору у результаті господарської діяльності у товариства виникла кредиторська заборгованість, у зв’язку з чим на підставі заяви одного з кредиторів було відкрито провадження про банкрутство цього товариства та введено процедуру розпорядження майном.

Під час здійснення процедури банкрутства ТОВ "Європіан Агро Інвестмент Юкрейн" у вересні 2020 року до Господарського суду Одеської області та арбітражного керуючого звернулось приватне підприємство із заявою про участь у санації товариства – боржника як інвестора.

В інтересах цього товариства діяла колишня директорка підприємства-банкрута.

Що встановлено досудовим розслідуванням

У межах досудового розслідування встановлено, що начальник служби правового забезпечення та колишній позаштатний радник директора ДП "МТП "Чорноморськ" із правових та економічних питань у жовтні 2020 року висловили директорці приватного підприємства пропозицію надати неправомірну вигоду в розмірі 12 млн грн за здійснення впливу на в.о. директора ДП "МТП "Чорноморськ" для забезпечення укладення ним договору про відступлення цьому приватному підприємству права вимоги.

Гроші мали бути перераховані в на рахунок іншого приватного товариства, директора якого залучили до вчинення цього злочину, завуалювавши платіж під фінансово-господарську операцію.