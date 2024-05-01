Кожен десятий новий бізнес у Польщі відкриває українець

У Польщі за підсумками 2023 року кожним десятим новим індивідуальним підприємцем став українець. Торік українці відкрили в Польщі 30 325 нових компаній.

Про це повідомили в консультаційному центрі "Дія.Бізнес" у Варшаві, передає Укрінформ.

"За підсумками 2023 року кожним десятим новим індивідуальним підприємцем у Польщі став українець. Минулого року українці відкрили тут 30 325 нових індивідуальних компаній. А загалом за 2022-2023 рік українці зареєстрували в Польщі 48 464 ФОПи", – сказано в повідомленні.

Скільки українських бізнесів було в Польщі

До початку повномасштабного вторгнення в середньому кількість реєстрацій нових бізнесів українцями у Польщі не перевищувала 200 на місяць.

Після початку повномасштабного вторгнення вже навесні 2022 року ця цифра сягнула близько 1 700 підприємств.

У середньому, за підсумками 2022 року, кількість нових ФОПів, зареєстрованих українськими резидентами, склала 2 тис., а у 2023 році цей показник збільшився майже до 3 тис. реєстрацій на місяць.

Частіше українці започатковують власну справу у Варшаві (9 406 компаній), Кракові (2 661) та Вроцлаві (2 128).