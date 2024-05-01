Кожен десятий новий бізнес у Польщі відкриває українець
У Польщі за підсумками 2023 року кожним десятим новим індивідуальним підприємцем став українець. Торік українці відкрили в Польщі 30 325 нових компаній.
Про це повідомили в консультаційному центрі "Дія.Бізнес" у Варшаві, передає Укрінформ.
"За підсумками 2023 року кожним десятим новим індивідуальним підприємцем у Польщі став українець. Минулого року українці відкрили тут 30 325 нових індивідуальних компаній. А загалом за 2022-2023 рік українці зареєстрували в Польщі 48 464 ФОПи", – сказано в повідомленні.
Скільки українських бізнесів було в Польщі
До початку повномасштабного вторгнення в середньому кількість реєстрацій нових бізнесів українцями у Польщі не перевищувала 200 на місяць.
Після початку повномасштабного вторгнення вже навесні 2022 року ця цифра сягнула близько 1 700 підприємств.
У середньому, за підсумками 2022 року, кількість нових ФОПів, зареєстрованих українськими резидентами, склала 2 тис., а у 2023 році цей показник збільшився майже до 3 тис. реєстрацій на місяць.
Частіше українці започатковують власну справу у Варшаві (9 406 компаній), Кракові (2 661) та Вроцлаві (2 128).
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Терпляче та чемненько пропускають поперед себе дев'ять поляків і тільки тоді...
)))
А
дівчатаУкраїна - на потім.......
Я як зварювальник, можу влаштуватись на роботу до будь якої компанії на «умові о праце», або ж є такий варіант «самозатруднитись» тобто, я відкриваю фоп, як виконавець послуг зі зварювання металів, в мене є відповідний рівень кваліфікації, сертифікати на те що я можу виконувати дану роботу та досвід підтверджений записами на цих сертифікатах і за свої послуги я можу просити вищу заробітню платню, але в випадку «умови о праце» коли працедавець платить за тебе всі податки до всіх фондів то зп за ту саму роботу за місяць виходить на порядок нижча.
При «самозатруднені» ти мусиш сам всі податки сплачувати, але як вже сказав є суттєва різниця в зп ніж на умові о праце.
Є багато ньюансів які потрібно враховувати, але все ж таки на такій формі працевлаштування як фоп все ж таки краще ніж на умові о праце, яку вони пропонують
Саме через те що Україною керують клоуни, дипломати є сексологіні і міністри мо, СБУ займається потоками, силовики капустою, а селяни в окопи і маємо цю війну і "повільне" просування ворога