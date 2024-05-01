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Новини
2 151 19

Кожен десятий новий бізнес у Польщі відкриває українець

кордон,польща

У Польщі за підсумками 2023 року кожним десятим новим індивідуальним підприємцем став українець. Торік українці відкрили в Польщі 30 325 нових компаній.

Про це повідомили в консультаційному центрі "Дія.Бізнес" у Варшаві, передає Укрінформ.

"За підсумками 2023 року кожним десятим новим індивідуальним підприємцем у Польщі став українець. Минулого року українці відкрили тут 30 325 нових індивідуальних компаній. А загалом за 2022-2023 рік українці зареєстрували в Польщі 48 464 ФОПи", – сказано в повідомленні.

Скільки українських бізнесів було в Польщі

До початку повномасштабного вторгнення в середньому кількість реєстрацій нових бізнесів українцями у Польщі не перевищувала 200 на місяць.

Після початку повномасштабного вторгнення вже навесні 2022 року ця цифра сягнула близько 1 700 підприємств.

У середньому, за підсумками 2022 року, кількість нових ФОПів, зареєстрованих українськими резидентами, склала 2 тис., а у 2023 році цей показник збільшився майже до 3 тис. реєстрацій на місяць.

Частіше українці започатковують власну справу у Варшаві (9 406 компаній), Кракові (2 661) та Вроцлаві (2 128).

Автор: 

Польща (2426) підприємці (243) ФОП (126)


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Топ коментарі
+6
Так трохи прояснити про статистику ФОП які відкривають в Польщі українці
Я як зварювальник, можу влаштуватись на роботу до будь якої компанії на «умові о праце», або ж є такий варіант «самозатруднитись» тобто, я відкриваю фоп, як виконавець послуг зі зварювання металів, в мене є відповідний рівень кваліфікації, сертифікати на те що я можу виконувати дану роботу та досвід підтверджений записами на цих сертифікатах і за свої послуги я можу просити вищу заробітню платню, але в випадку «умови о праце» коли працедавець платить за тебе всі податки до всіх фондів то зп за ту саму роботу за місяць виходить на порядок нижча.
При «самозатруднені» ти мусиш сам всі податки сплачувати, але як вже сказав є суттєва різниця в зп ніж на умові о праце.
Є багато ньюансів які потрібно враховувати, але все ж таки на такій формі працевлаштування як фоп все ж таки краще ніж на умові о праце, яку вони пропонують
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01.05.2024 19:59
+3
А захищати Україну не поспішають...
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01.05.2024 19:33
+2
Як почитаєш - самі бізнесмени усюди. Хто ж на заводах та в селі працює?
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01.05.2024 19:46
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Кожен десятий новий бізнес у Польщі відкриває українець

Терпляче та чемненько пропускають поперед себе дев'ять поляків і тільки тоді...
)))
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01.05.2024 19:24 Відповісти
Бізнес це фермерство? Ось хто блокує товари. А то полякі, полякі...
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01.05.2024 19:32 Відповісти
А захищати Україну не поспішають...
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01.05.2024 19:33 Відповісти
Першою справою "бізнес"
А дівчата Україна - на потім.......
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01.05.2024 19:46 Відповісти
Ага... От шо-шо, а "купі-продай" українці з кінця 80-х та в 90-ті навчились добре...
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01.05.2024 19:52 Відповісти
А що їх тут чекає ?
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02.05.2024 03:53 Відповісти
Їх чекає Батьківщина, яку треба захищати від кацапсячої навали. А тоді вже наводити лад у самій державі. Чи ви сусідів запрошуєте лад у вашій квартирі наводити?
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02.05.2024 09:46 Відповісти
з Шаріковими навнедеш ......
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05.05.2024 16:27 Відповісти
Ну є й такі, на жаль... Чи ти хочеш лад з кацапами наводити?
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05.05.2024 20:25 Відповісти
Як почитаєш - самі бізнесмени усюди. Хто ж на заводах та в селі працює?
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01.05.2024 19:46 Відповісти
У мене є далекий родич, так званий ХВермер. Зараз техніка така шо особливо людей не потребує, а іноді він сам за кермо сідає бо з часів совка механізатором робив. А на всяку брудну роботу алкашня кожен ранок до нього на наряд приходить.
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01.05.2024 19:56 Відповісти
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01.05.2024 20:03 Відповісти
Так трохи прояснити про статистику ФОП які відкривають в Польщі українці
Я як зварювальник, можу влаштуватись на роботу до будь якої компанії на «умові о праце», або ж є такий варіант «самозатруднитись» тобто, я відкриваю фоп, як виконавець послуг зі зварювання металів, в мене є відповідний рівень кваліфікації, сертифікати на те що я можу виконувати дану роботу та досвід підтверджений записами на цих сертифікатах і за свої послуги я можу просити вищу заробітню платню, але в випадку «умови о праце» коли працедавець платить за тебе всі податки до всіх фондів то зп за ту саму роботу за місяць виходить на порядок нижча.
При «самозатруднені» ти мусиш сам всі податки сплачувати, але як вже сказав є суттєва різниця в зп ніж на умові о праце.
Є багато ньюансів які потрібно враховувати, але все ж таки на такій формі працевлаштування як фоп все ж таки краще ніж на умові о праце, яку вони пропонують
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01.05.2024 19:59 Відповісти
Тепер нарешті я зрозумів звідки така неймовірна кількість бізнесів і бізнесменів )))
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01.05.2024 20:09 Відповісти
Абсолютно правильно - тому мій племінник замість того ,щоб брати людей на роботу на фірму безпосередньо - відкриває на них умовного Фопа ... Оптимізація податків ...
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01.05.2024 20:10 Відповісти
До коментарів написаних вище... То є фрі ленс, або вільний професіонал. В Італії таких більшість. Працюєш декларуєш заробляєш, живеш. Навіть як інженер або хімік або архітектор. Так є крани в світі де на відміну України існує поняття професіоналізму і де професіонал може заробляти більше ніж підприємець, банкір, прикордонник, митник, чиновник. Де цінують твій час і твої розуміння і знання.
Саме через те що Україною керують клоуни, дипломати є сексологіні і міністри мо, СБУ займається потоками, силовики капустою, а селяни в окопи і маємо цю війну і "повільне" просування ворога
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01.05.2024 21:13 Відповісти
Ви хочете в Україні заробляти більше ніж митник чиновник чи прикордонник )))))).
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02.05.2024 03:58 Відповісти
Генофонд нации, справжни патриоты Украины... но... фопы в Польше... )
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02.05.2024 10:08 Відповісти

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