Засновника найбільшої у світі криптовалютної біржі засудили на чотири місяці ув’язнення

Засновник і колишній гендиректор криптовалютної біржі Binance Чанпен Чжао отримав чотири місяці ув’язнення у справі про відмивання грошей.

Як пише Coindesk, засідання відбулося в Сіетлі в США 29 квітня, передає AIN.UA.

До цього, в листопаді 2023 року, Чжао визнав себе винним за одним пунктом звинувачення – у порушенні закону про банківську таємницю.

За це зазвичай дають до 10 років ув’язнення, але засновник Binance пішов на співпрацю з правоохоронцями, що дозволило зменшити термін.

Попри цю угоду, Мін'юст США просив федерального суддю засудити Чжао до трьох років покарання. Прокурор заявив, що положення закону про банківську таємницю занадто м'які, вказуючи на величезний розмір Binance як на доказ того, що Чжао повинен провести "значну" кількість часу у в'язниці, якщо не три роки.

Натомість адвокати просили не тюремного ув'язнення, а умовний термін. Посилаючись на співпрацю Чжао з Міністерством юстиції та визнанням провини.

Суддя, однак, скептично поставився до аргументів Міністерства юстиції США щодо багаторічного ув'язнення. Він сказав, що "немає жодних доказів того, що відповідач був коли-небудь поінформований" про незаконну діяльність у Binance.

Відмивання грошей Binance та інші позови

Торік Чанпен Чжао погодився піти у відставку в межах розслідування Мін'юсту США щодо його криптобіржі, яке стосується відмивання грошей і порушення санкційного режиму. Компанія Чжао мала виплатити штраф у понад $4 млрд.

Мін'юст США підозрює Binance в тому, що платформа сприяла обходу американських санкцій проти Росії.

До того ж відомство перевіряє біржу стосовно проведення транзакцій, вкладених у фінансування терористичних організацій на Близькому Сході.

Однак це не перші позови проти криптобіржі. У березні один з американських регуляторів – Комісія з торгівлі товарними фʼючерсами (CFTC) – подала позов проти Binance та її засновника й гендиректора Чанпена Чжао через те, що біржа начебто не боролась із відмиванням коштів і за останній рік не подала жодного звіту про підозрілі операції.

У червні 2024 року Комісія США із цінних паперів і бірж висунула Binance та її засновнику звинувачення в роботі незареєстрованої біржі та введенні інвесторів в оману за допомогою швейцарського фонду Sigma Chain, який також належав Чжао, для збільшення обсягу торгів на американській платформі.