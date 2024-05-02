США оголосили нові санкції проти військово-промислового комплексу Росії

Міністерство фінансів США оголосило про введення санкцій проти майже 200 фізичних і юридичних осіб, які сприяють військово-промисловому комплексу Росії та допомогають їй ухилятись від уже накладених обмежень.

Про це йдеться в повідомленні відомства, передає Європейська правда.

Цей пакет санкцій США спрямований на російську військово-промислову базу та її програми хімічної та біологічної зброї, а також на фізичних і юридичних осіб у третіх країнах, які допомагають РФ купувати компроненти для виробництва зброї або оборонної продукції.

Серед іншого Мінфін США наклав санкції на майже 60 осіб із Азербайджану, Бельгії, Китаю, Росії, Словаччини, Туреччини та Об'єднаних Арабських Еміратів, які дозволяють Москві купувати вкрай необхідні технології та обладнання з-за кордону.

Понад 100 організацій в оновленому санкційному списку працюють або працювали в технологічному, оборонному, виробничому та транспортному секторах економіки Росії.

Інший блок санкцій спрямований проти основних російських імпортерів бавовняної целюлози, нітроцелюлози та ключових її компонентів, а також на двох постачальників цих товарів із Китаю.

Додатково Мінфін США вніс до чорного списку три російські юридичні та дві фізичні особи, причетні до закупівель товарів для військових організацій, що беруть участь у розробці хімічної та біологічної зброї.

Крім того, під нові санкції США потрапили дві російські компанії, щоберуть участь у будівництві газової інфраструктури в Росії – "Нефтегазстрой" та "ВНИПИгаздобыча".

Зрештою, в координації з американським Міністерством фінансів, Державний департамент США наклав санкції на понад 80 юридичних та фізичних осіб, які займаються ухиленням від санкцій проти Росії або пов'язані з програмами хімічної та біологічної зброї та оборонно-промисловою базою РФ.

Також Держдеп США ужив обмежувальних заходів проти енергетичного, металургійного та гірничодобувного сектора Росії та запровадив додаткові санкції у зв'язку зі смертю російського опозиціонера Алєксєя Навального.

У середині квітня повідомлялося, що Євросоюз розпочав підготовку 14 пакета санкцій проти Росії, його планують ухвалити до кінця травня.