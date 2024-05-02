Розвиток штучного інтелекту: Вісім західних медіа подали в суд на OpenAI та Microsoft

Вісім великих щоденних газет, включно з Chicago Tribune і New York Daily News, подали до суду на компанії OpenAI і Microsoft. Їх звинувачують у навчанні штучного інтелекту на захищених авторським правом журналістських матеріалах без компенсації виданням.

Про це пише The Washington Post.

Усі вісім видань належать Alden Global Capital, інвестиційному фонду з Нью-Йорка.

У позові стверджується, що OpenAI і Microsoft використовували свої новинні статті для навчання та запуску своїх інструментів штучного інтелекту, включно з ChatGPT від OpenAI.

Оскільки компанії зі штучним інтелектом вдосконалюють свої інструменти та заохочують більше людей ними користуватися, видавці новин дедалі більше стурбовані тим, що чат-боти, такі як ChatGPT і пошуковий бот Google, заберуть їхній бізнес, що призведе до ще більших звільнень і банкрутств у новинному бізнесі.

Співпраця зі штучним інтелектом

Деякі новинні організації, такі як Politico та її власник Аксель Спрінгер, а також Financial Times підписали угоди з OpenAI, щоб частина їх новинного вмісту відображалася у відповідях на запитання, поставлені через ChatGPT.

Інші, наприклад New York Times, подали позови.

"Вони платять своїм інженерам і програмістам, вони платять за сервери та процесори, вони платять за електроенергію, і вони, безумовно, отримують гроші зі своїх астрономічних оцінок, але вони не хочуть платити за контент, без якого вони взагалі не мали б продукту", - сказав виконавчий редактор двох груп, які контролюють вісім газет, MediaNews Group і Tribune Publishing, Френк Пайн.

"Ми дуже ретельно підходимо до наших продуктів і процесу розробки, щоб підтримувати новинні організації. Ми активно беремо участь у конструктивному партнерстві та спілкуємося з багатьма новинними організаціями по всьому світу", – у свою чергу сказала представниця OpenAI Кайла Вуд.

Microsoft, Google, OpenAI, Meta та інші компанії, що займаються штучним інтелектом, вилучили з інтернету мільярди речень, щоб додати їх до алгоритмів штучного інтелекту, які тепер складають основу багатьох їхніх продуктів, таких як ChatGPT від OpenAI або Gemini від Google.

Компанії не розголошують, що саме використовувалося в їхніх інструментах, але попередні загальнодоступні версії тієї ж технології значною мірою спиралися на новинні статті, захищені авторським правом, а також на інші джерела, такі як електронні книги та статті у "Вікіпедії".