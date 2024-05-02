Обсяг непрацюючих кредитів скоротився ще на 2 мільярди

Частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі станом на 1 квітня 2024 року становила 36,1%, що на 1,3% нижче показника 1 січня 2024 року.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Зазначається, що головним фактором скорочення частки NPL стало зростання працюючого кредитного портфеля, який протягом першого кварталу зріс на 34,6 млрд грн, або на 3,1%.

Обсяг непрацюючих кредитів за перший квартал скоротився на 2 млрд грн – до 420,3 млрд грн переважно внаслідок списання непрацюючих роздрібних кредитів банками з українським приватним капіталом.

Як зауважили в Нацбанку, витрати банків на відрахування в резерви під кредити залишаються низькими, а рівень дефолтів – знижується.

Портфель чистих гривневих корпоративних кредитів зростає три квартали поспіль, зокрема поза межами державних програм, завдяки пожвавленню попиту на гривневі кредити внаслідок відновлення бізнес-активності. Зростають роздрібні незабезпечені споживчі та іпотечні позики.

До повномасштабного вторгнення РФ в Україну частка непрацюючих кредитів (NPL) в українських банках стало скорочувалася з 2018 року (з 55% до 27% станом на 1 березня 2022 року).

Як повідомлялося, банки очікують зростання обсягів кредитування бізнесу й населення впродовж наступних 12 місяців та вперше з четвертого кварталу 2021 року прогнозують підвищення якості кредитного портфеля.