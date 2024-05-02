"Укрнафта" провела перше 3D сейсмічне дослідження за 11 років. Що це дає

"Укрнафта" вперше за 11 років провела велике 3D сейсмічне дослідження на технологічній площі розміром 98 кв. кілометрів. Це дозволить створити якісну геологічну модель родовища.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Відповідне дослідження мінімізує ризики при бурінні нових свердловин та посилить розробки відомих покладів.

Зазначається, що фахівці працювали з початку лютого по кінець квітня 2024 року.

"Фактично, проєкт унікальний для регіону: вперше дослідження проводили з такою високою щільністю датчиків і в таких складних поверхневих умовах", – наголосили в "Укрнафті".

За словами директора компанії Сергія Корецького, спеціалісти отримали геофізичну інформацію від 9559 точок, яку зібрала кабельна телеметрична система за допомогою групи геофонів. Загальний масив сейсмічної інформації має обсяг близько 400 гігабайт.

Отримані матеріали після цифрової обробки, яка триватиме близько двох місяців, дадуть можливість створити якісну геологічну модель та спрогнозувати властивості колекторів на цільових горизонтах.

Крім того, це допоможе компанії збільшувати підтвердженні запаси вуглеводнів і нарощувати видобуток за рахунок успішного буріння нових свердловин та проведення заходів з інтенсифікації на існуючих.

Як повідомлялося, у лютому "Укрнафта" почала буріння першої з 30 запланованих на цей рік свердловин.