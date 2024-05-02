"Філіп Морріс" інвестує $11 мільйонів у запуск нового пристрою IQOS ILUMA в Україні

Тютюнова компанія Philip Morris запускає останню версію пристрою для нагрівання тютюну IQOS ILUMA. На його комерціалізацію в Україні компанія інвестує $11 млн.

Про це повідомили у пресслужбі "Філіп Морріс".

Зазначається, що кошти спрямують на збільшення кількості магазинів, розширення сервісної інфраструктури та створення нових робочих місць в Україні.

"Через війну ми були змушені відтермінувати запуск продукту в Україні, проте компанія показала свою готовність інвестувати в Україну. Цього року ми виділимо на комерціалізацію IQOS ILUMA $11 млн. Разом з інвестицією у фабрику на Львівщині це ще один доказ нашої підтримки економіки України у складні часи", – зазначив генеральний директор "Філіп Морріс Україна" Максим Барабаш.

Новий пристрій, на відміну від попередніх поколінь IQOS, працює на основі індукційного нагрівання. Завдяки цій технології IQOS ILUMA не потребує чистки та захищений від поломок леза.

Також девайс оснащений додатковими функціями: управління за допомогою смарт жестів, автозапуск, Bluetooth для підключення до застосунку.

У продажі будуть представлені три моделі: IQOS ILUMA PRIME, IQOS ILUMA, IQOS ILUMA ONE.

У компанії наголошують, що рішення запустити новий пристрій в Україні є важливим кроком на шляху до стратегічної мети – створити майбутнє без сигаретного диму.

Для обслуговування користувачів компанія відкрила 40 брендових магазинів у 24 містах, запустила експрес-доставку та доставку по Україні.

Першу систему нагрівання тютюну IQOS "Філіп Морріс" запустив у 2016 році. Відтоді близько 1,3 млн повнолітніх курців в Україні відмовилися від сигарет та обрали бездимні альтернативи компанії.

За словами директора напряму бездимних продуктів Романа Іванова, за останні 8 років компанії вдалося побудувати "по-справжньому близькі стосунки зі споживачем".

"За допомогою digital-каналів користувачі IQOS в Україні можуть бути на звʼязку з брендом постійно та ділитися своїми відгуками", – наголосив він.

Водночас "Філіп Морріс" дотримується принципу сталого розвитку, зокрема відповідального ставлення до довкілля, тому за останні 2 роки компанія запустила 120 пунктів ресайклингу по всій Україні, що приймають на переробку або екологічну утилізацію старі девайси, аксесуари, використані стіки та поди від електронних сигарет.

З 2008 року Philip Morris International (PMI) інвестувала понад $12,5 млрд у розробку, наукове обґрунтування та комерціалізацію інноваційних бездимних продуктів для дорослих курців.

Сьогодні бездимні продукти PMI доступні на понад 80 ринках по всьому світу.

За останні 10 років чистий дохід IQOS перевищив дохід Marlboro, що зробило його міжнародним нікотиновим брендом номер один і прискорило відмову від сигарет у багатьох країнах.