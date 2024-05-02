Приховані квартири у Києві, земля та Tesla: нардепу від "Слуги народу" повідомили про підозру (оновлено)

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили чинному народному депутату від "Слуги народу" Андрію Клочку про підозру у незаконному збагаченні на 11 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

"Упродовж 2020-2021 років народний обранець набув у власність активи загальною вартістю 25 млн грн, хоча офіційний дохід та заощадження його та дружини за цей період становили не більше 14 млн грн. Так, різниця між вартістю придбаного майна та коштами нардепа становила 11 млн грн", – встановило слідство.

Зокрема, йдеться про 3 земельні ділянки на Київщині, 5 квартир у столиці, 2 нежитлові приміщення, а також автівки Tesla та Mersedes-Benz.

Щоб приховати майно, нардеп оформив його переважну частину на близьких родичів, зберігши за собою право розпоряджатися ним у повному обсязі.

Зазначається, що викриття злочину відбулось після оприлюднення журналістських розслідувань, зокрема команди Bihus.Info.

Правоохоронці не уточнюють імені народного депутата, але Центр протидії корупції повідомляє, що йдеться про нардепа від "Слуги народу" Андрія Клочка.