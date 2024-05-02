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Новини
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Приховані квартири у Києві, земля та Tesla: нардепу від "Слуги народу" повідомили про підозру (оновлено)

клочко

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили чинному народному депутату від "Слуги народу" Андрію Клочку про підозру у незаконному збагаченні на 11 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

"Упродовж 2020-2021 років народний обранець набув у власність активи загальною вартістю 25 млн грн, хоча офіційний дохід та заощадження його та дружини за цей період становили не більше 14 млн грн. Так, різниця між вартістю придбаного майна та коштами нардепа становила 11 млн грн", – встановило слідство.

Зокрема, йдеться про 3 земельні ділянки на Київщині, 5 квартир у столиці, 2 нежитлові приміщення, а також автівки Tesla та Mersedes-Benz.

Щоб приховати майно, нардеп оформив його переважну частину на близьких родичів, зберігши за собою право розпоряджатися ним у повному обсязі.

Схема збагачення нардепа

Зазначається, що викриття злочину відбулось після оприлюднення журналістських розслідувань, зокрема команди Bihus.Info.

Правоохоронці не уточнюють імені народного депутата, але Центр протидії корупції повідомляє, що йдеться про нардепа від "Слуги народу" Андрія Клочка.

Автор: 

НАБУ (1529) підозра (156)


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дивлюсь на фото-ХАРЮ цієї свиноматки і не вірю ,що він краде
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02.05.2024 13:47 Відповісти
Насмішили, хоч один засуджений є?
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02.05.2024 13:56 Відповісти
За кількістю подібних випадків підозру вже треба оголошувати всій зеленій шоблі в Раді
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02.05.2024 14:15 Відповісти
Якого наріду слуги такі харі нажирають?
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02.05.2024 14:27 Відповісти
То йо ж "мудрий нарід" вибрав в депутати Хоть посміємся.
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02.05.2024 14:29 Відповісти

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