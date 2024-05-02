У Чернігові зупинився громадський транспорт: очільник міста звинувачує голову військової адміністрації у корупції

Громадський транспорт у Чернігові припинив роботу, продовжують працювати лише тролейбуси комунального підприємства "ЧТУ".

Про це заявив в.о. мера Чернігова Олександр Ломако, повідомляється на сайті міськради.

Він уточнив, що роботу громадського транспорту у Чернігові частково було зупинено 1 травня. У вечірній час не працював вже жоден автобус із 101, який вранці виїхав з автопарку, а тільки машини комунального "ЧТУ". Від ранку, 2 травня, послуги громадських перевезень надають тільки 58 тролейбусів та п'ять автобусів КП "ЧТУ".

За словами Ломако, всі перевізники, які обслуговують автобусні маршрути, повідомили про припинення роботи у зв'язку з тим, що начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський не підписує платіжні доручення, а отже, не пропускає оплату часткової компенсації за здійснені в березні громадські перевезення.

"Місто відмовилося на вимогу чиновника віддати частину землі наближеним до нього особам і він заблокував платежі перевізникам. Навіть підставу вигадав: начебто проти збільшення суми компенсації перевізникам. Але це не так. Брижинський підписав платіжки із необхідною сумою в 9 млн грн 15 лютого за надані послуги в січні. Таку саму платіжку, на суму у 9 млн, згідно графіку він підписав у березні. А в квітні почався шантаж через земельне питання. Місто,отримало чіткий сигнал Брижинського: не отримає землю – не буде їздити транспорт", – заявив в.о. мера Чернігова.

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З огляду на це він закликав зібрати термінове засідання Ради оборони області, щоб розглянути це питання.

"Дії голови Чернігівської МВА Брижинського в умовах воєнного стану несуть загрозу безпеці чернігівців. Прошу голову ОВА вжити невідкладних заходів щодо подолання наслідків дій підлеглого чиновника та відновлення руху транспорту в місті. Звертаюся до правоохоронців перевірити наявність корупційної складової та ознак порушення закону в діях Д.Брижинського", – йдеться у зверненні Ломако.

Як повідомлялося, наприкінці 2022 року суди відсторонили мера Чернігова Владислава Атрошенка від виконання обов'язків. Претензії до нього полягають у тому, що водій міського голови Чернігова на автівці родини Владислава Атрошенка перетинав український кордон та повернувся. При цьому офіційні структури не заперечують, що водій Атрошенка мав усі дозволи на тимчасовий виїзд з України і законів не порушував.

Після цього в.о. мера Чернігова став секретар міської ради Олександр Ломако.